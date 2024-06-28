懲教助理涉棍捅還押犯肛門　再有懲教員被控行為失當　准保釋候訊 (14:06)

今就案件首次提堂的被告郭紹輝（55歲）已退休，他被控身為懲教署一級懲教助理，於2023年12月26日至2024年1月17日間，在香港執行公職的過程中或在有關情况下，無合理辯解或理由故意作出失當行為，即未能執行作為部門主管的職責，以及未能舉報二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓男子。

原案的5名被告為二級懲教助理譚力翀（33歲）、李梓睿（19歲）、何力桓（20歲）、李宇軒（19歲）及林承蔚（20歲），他們同被控2023年12月26日在壁屋懲教所樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害，而非法傷害趙。

譚力翀今被加控於2023年12月26日至2024年1月14日間，連同趙姓事主串謀意圖妨礙司法公正，即訛稱趙用筆劃傷肛門。

控方表示，由於兩案涉及同一事件，遂申請押後以合併案件及預備文件轉介至區院。辯方稱郭紹輝有機會反對案件合併，關注合併後案件將在區院處理，餘下被告立場則保持中立。蘇官應控方要求押後案件至8月23日再訊，指示辯方如反對合併案件，需於兩天前通知法庭。

郭紹輝獲准以現金5萬元保釋外出，另外保釋條件包括不得離港，交出旅遊證件，居於報稱地址，每周到警署報到兩次，以及不得直接或間接接觸控方證人和涉事的5名被告。