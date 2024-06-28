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鄭雁雄：香港要守住不變根基　各持份者有責任維護新氣象及好勢頭 (14:00)

中聯辦主任鄭雁雄今（28日）出席立法會午宴，他致辭時表示，香港一國兩制、高度自治、法治及營商環境、民主自由等均無改變；變的是香港浴火重生，迎來各項事業前所未有的發展變化，香港要守住不變根基，駕馭發展變局，用好獨特優勢。他又說，在世界風雨交加的時候，香港難得有好勢頭，每個持份者有無可推卸的義務和責任，將目前的新氣象、好勢頭、正能量維護及發展好。

鄭雁雄提出香港回歸以來六項「不變」，稱當中英聯合聲明簽署後不久，港英政府單方面改變承諾，末任港督彭定康亦為香港埋下滿地「政治地雷」，而中央政府的承諾始終沒變，對香港極盡眷顧。他稱，時至今日，香港在一國兩制下的憲制秩序、制度框架、法治環境、多元文化、生活方式等都保持不變，中央亦堅定維護香港特區憲制秩序、依法行使高度自治的權力，及司法機關獨立行使審判權和終審權。

鄭又說，香港的法治及營商環境無變，《港區國安法》及《維護國家安全條例》的穩健實施，是特區法治環境、營商環境的加分項；香港的民主自由亦無變，他稱，公眾熱情有序地參與各項選舉、新聞言論自由得到有效保障、社會訴求表達管道暢通且更平穩有序。鄭亦指，香港的生活社交方式及國際化特色沒有變。

鄭雁雄：香港必須從變數中找著數　將「超級聯繫人」轉化為「超級發財點」

至於香港「變」的方面，鄭雁雄說，中央全力挺港惠港、香港由治及興，「最大變化是從外人的凌辱殖民，變成中央的掌上明珠」；又說香港人當家做主，新選舉制度在代表性、包容性等方面優勢突出，是符合香港實際的「優質民主」。他稱，國家安全獲得保障，維護國家安全成為社會共識、集會遊行依法有序，不再為鬧而鬧，「有些外人大為不爽、出言不遜，但他們唯恐香港不亂的陰謀不可能得逞。」鄭提到，香港特區治理不斷完善、經濟長足發展、對外交往日益廣泛，國際影響力明顯擴大。

鄭雁雄認為，當前香港必須從變數中找著數，主動迎接「逢變則興」的光明未來，要守住一國兩制、發揮背靠祖國及連通世界之利，發揮「貫通兩制」之利，把「超級聯繫人」轉化為「超級發財點」；亦要守住國際優勢，當好聯通世界「橋頭堡」，稱融入國家就能夠更好融入國際及擁抱世界，「不僅不會被邊緣化，更不會被『內地化』，反而會進一步強化自身獨特地位和優勢，更好地成就自己。」

他亦指出，香港要用好中國機遇，特區政府及立法會有責任向市民解讀、宣傳及介紹中央政策，並要守住法治精神，當「依法治理模範生」，形容要像愛護眼睛一樣，愛護香港的法治，善於運用法治思維和法治方式破解治理難題。鄭亦認為，香港要用當好國家安全守護人，守住最高原則，同時守住香港的文化特色。

梁君彥：立法會務實有為　料7月中休會前可通過75項法案

立法會梁君彥致辭時表示，比起過往立法會，今屆立法會至今為止，是最務實有為、最有隊形、最勇於擔當；又稱今屆立法會告別拉布內耗，回歸理性務實，預計截至7月中休會前，可已通過75項法案，比上屆立法同期多35%；審議公共開支方面，料在7月中可批出186個項目，涉及5000億元，較上屆多11%。

梁又說，近年崇尚霸權政治的外部勢力不斷唱衰香港，設法削弱香港的國際聯繫和獨特地位，面對百年一遇的大變局，立法會定當繼續履職盡責，在變局中處變不驚、靈活應變走位。他亦邀請中聯辦每年到訪立法會，成為恒常交流活動。

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