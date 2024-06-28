鄒家成與女律師涉攜未授權文件離開監獄　官裁表證成立　兩被告不作供 (11:38)

被告鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲、助理律師），被控於或約於2023年5月2日在香港，將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。辯方昨在中段陳辭時根據《監獄規則》第47（4）條，認為投訴表格本身屬已授權物品。今甫開庭，主任裁判官徐綺薇邀請控方協助法庭，問鄒4月28日當天循正式途徑向高級懲教主任索取表格，不論表格最終有否職員加簽批准寄出，該時表格是否屬授權物品；若是，由何時開始變成未獲授權物品。

控方回應指，4月28日當天表格是授權的物品，但只是授權予鄒拿取，不是寄出，至5月2日鄒交給胡帶離監獄的表格不是獲授權的一份；雖然該時表格已填妥，仍須通知懲教署，獲署方授權，因此案發當天未獲授權的是表格加上帶離監獄的行為。

辯方指控方錯誤理解《監獄規則》，懲教署沒有權力授權，只有法律可以，而47（4）條不受其他條例授權，有證人確認表格可以帶離監獄，只是要得到申請和批准，申請是基於懲教署內部指引，不跟從指引不等於犯罪。徐官休庭片刻後裁定本案表證成立，案件押後至下周二（2日）下午作結案陳辭。