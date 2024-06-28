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陳茂波：樓價難免有輕微上落　政府會持續增加土地供應 (10:38)

差估署公布今年5月私人住宅售價指數按月跌1.23%，財政司長陳茂波接受多間傳媒訪問時表示，住宅物業交投量在3至4月表現暢旺，目前樓市平穩，認為有時樓價輕微上落在所難免，政府會密切留意樓宇供求，最重要是樓市保持健康發展。他又說，政府會持續增加土地供應，但毋須立即推出市場，可以用作土地儲備。

對於早前摩根士丹利前亞洲區主席羅奇發表的「香港玩完論」，陳茂波稱，面對一定地緣政治壓力，外間媒體出現一些對香港不利的評論，部分評論屬誤導，相信是源於對香港的不了解，期望有關人士多來香港看看、多與在港營商及金融界人士交流。他又認為，香港國際金融中心的地位無可置疑，對此非常有信心。

陳茂波亦說，無意修訂全年經濟增長2.5至3.5%的目標，由於下半年有很多盛事舉行，例如金融領袖峰會等，相信下半年經濟會較上半年有力。不過他亦指出，盛事經濟是鞏固經濟復甦的短期措施，帶旺人流、物流，令香港人氣更旺，另一方面要培育新產業，包括創科，為香港中長期發展佈局。

今屆政府成立香港投資管理公司，目前已與兩間創科公司簽署戰略合作協議，惟均無透露投資金額，陳茂波稱，不想太早過分披露資訊，避免影響競爭力，亦要謹慎處理涉商業秘密的資訊，較適合留待在年報交代。對於坊間將港投公司與新加坡的淡馬錫比較，陳茂波稱兩者是「橙與蘋果」，從政策考慮方面亦不一樣，比較的意義不大。

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