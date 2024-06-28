港澳入境內地免稅額提高至人民幣1.5萬元　7月1日起適用於6個陸路口岸 (09:55)

新措施在7月1日起適用於6個陸路口岸，包括羅湖、福田（落馬洲支線）、深圳灣、高鐵西九龍站、港珠澳大橋珠海公路；將於8月1日在所有口岸實施。政府發言人表示，熱烈歡迎並衷心感謝中央政府積極回應特區政府的建議，估算每年能為香港帶來額外約88億港元至176億港元購物消費額，經濟增加值約27億港元至54億港元。

特首李家超說，措施突顯中央政府對香港特區經濟發展的支持，可提升內地居民旅客在港購物的體驗，讓他們在購物時享有更大的自由度，有利於香港吸引更多旅客來港，亦可促進本港的零售市道。

政府表示，會展開宣傳及通知內地旅客以及相關業界新政策安排。另外，旅發局亦將在7月11日推出「香港‧樂在當夏」全新夏季宣傳項目，送出涵蓋交通觀光、美食及消費優惠的50萬份禮遇，總值超過1億港元，並全力支持城中不同的大型消費推廣活動。