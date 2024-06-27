台提升旅遊警示 保安局斥險惡用心 重申旅客不會誤墮國安法法網 (23:38)

台灣陸委會今日宣布，對香港、澳門、內地發出「橙色」旅遊警示，其中提到香港實施《港區國安法》及《維護國家安全條例》，認為到三地的人身安全風險增加。陸委會表示，如果有需要到香港、澳門及內地，應避免觸及或討論敏感議題，不應攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

特區政府發言人今晚發稿，譴責和反對台灣提高對港旅遊警示，認為是「歪曲事實、抹黑詆毀的政治操弄和險惡用心」。政府稱本港國安法律是精準針對危害國安行為，執法部門是依法執法，強調一般旅客不會從事危害國安的行為和活動，所以不會誤墮法網。

政府重申特區有維護國家安全的憲制責任，相關法例符合國際人權標準，香港繼續依法保障言論、新聞、出版、示威等自由。港府指，英美等西方國家同樣制訂多部國安法律，斥台灣當局視而不見，是雙重標準。