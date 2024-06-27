明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

台提升旅遊警示 保安局斥險惡用心 重申旅客不會誤墮國安法法網 (23:38)

台灣宣布將對香港、澳門及內地的旅遊警示調高至「橙色」，呼籲民眾「避免非必要旅行」。特區政府發言人今晚（27日）回應，對有關決定予以強烈譴責並強烈反對，批評台灣當局指實施《港區國安法》及《維護國家安全條例》後赴港風險增加，重申「一般旅客（包括中國台灣地區來港旅客）不會從事危害我們國家安全的行為和活動，不會誤墮法網。」

台灣陸委會今日宣布，對香港、澳門、內地發出「橙色」旅遊警示，其中提到香港實施《港區國安法》及《維護國家安全條例》，認為到三地的人身安全風險增加。陸委會表示，如果有需要到香港、澳門及內地，應避免觸及或討論敏感議題，不應攜帶政治、歷史、宗教等書籍。

特區政府發言人今晚發稿，譴責和反對台灣提高對港旅遊警示，認為是「歪曲事實、抹黑詆毀的政治操弄和險惡用心」。政府稱本港國安法律是精準針對危害國安行為，執法部門是依法執法，強調一般旅客不會從事危害國安的行為和活動，所以不會誤墮法網。

政府重申特區有維護國家安全的憲制責任，相關法例符合國際人權標準，香港繼續依法保障言論、新聞、出版、示威等自由。港府指，英美等西方國家同樣制訂多部國安法律，斥台灣當局視而不見，是雙重標準。

 

相關字詞﹕旅遊警示 港區國安法；維護國家安全條例 23條立法

上 / 下一篇新聞