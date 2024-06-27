瑪嘉烈醫院24歲男病人染丙肝 曾與帶菌者同病格 疑院內感染 (23:10)

瑪嘉烈醫院發言人指出，一名24歲頭部受傷的男病人，3月21日入住該院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療，其肝酵素本月中急速上升，故該院本月15日安排病人進行肝炎病毒測試，結果對丙型肝炎呈陽性反應。該病人於4月時丙型肝炎病毒測試呈陰性。

該院稱由於病人一直在院內接受治療，該院對個案非常關注，並跟進病人可能感染的途徑，經調查後發現，一名52歲丙型肝炎帶菌者於4月20日至5月24日期間曾於同一病格留醫。基因排序顯示，兩名病人感染的丙型肝炎屬同一基因型，根據流行病學兩者有所關連，不排除該名24歲男病人於院內受感染。該院稱已向衞生防護中心報告事件，醫院會繼續與衞生防護中心跟進及調查個案的傳播途徑。

為審慎起見，醫院已展開接觸追蹤調查，16名病人曾於上述期間在同一病格留醫，包括該名24歲男病人及一名因自身疾病而離世的男病人。醫院會向他們詳細解釋事件，並安排進行肝功能及病毒測試，持續監察他們的健康狀況。

本院已為病人處方抗病毒藥物，並已向其家屬講解情况，病人因自身疾病目前情况嚴重。目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治癒九成以上的丙肝病毒感染。該院已將事件透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處呈報。

丙型肝炎病毒主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，例如共用針筒針嘴注射毒品，共用紋身及穿環工具。國際過往亦曾發生因為未有遵循標準感染控制措施引致的院內感染。而事件涉及的2名病人由於病情需要，留醫期間同樣需要使用入侵性導管，經常接受血液檢查，靜脈注射和傷口護理程序，亦增加了感染的風險，該院已徹底清潔相關病房，同時已檢視病房感染控制措施，並會加強手部衞生，環境清潔和護理程序相關感染控制培訓和監察。