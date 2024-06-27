明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

瑪嘉烈醫院24歲男病人染丙肝 曾與帶菌者同病格 疑院內感染 (23:10)

瑪嘉烈醫院今晚公布，一名4月中轉至神經外科加護病房留醫的頭部受傷24歲男病人，肝酵素本月中急升，經測試證實對丙型肝炎呈陽性反應。該院調查發現病人曾與一名52歲丙型肝炎帶菌者於同一病格留醫，基因排序顯示，兩人感染的丙型肝炎屬同一基因型，根據流行病學兩者有所關連，不排除24歲男病人於院內受感染。

瑪嘉烈醫院發言人指出，一名24歲頭部受傷的男病人，3月21日入住該院，並於4月11日轉到神經外科加護病房接受治療，其肝酵素本月中急速上升，故該院本月15日安排病人進行肝炎病毒測試，結果對丙型肝炎呈陽性反應。該病人於4月時丙型肝炎病毒測試呈陰性。

該院稱由於病人一直在院內接受治療，該院對個案非常關注，並跟進病人可能感染的途徑，經調查後發現，一名52歲丙型肝炎帶菌者於4月20日至5月24日期間曾於同一病格留醫。基因排序顯示，兩名病人感染的丙型肝炎屬同一基因型，根據流行病學兩者有所關連，不排除該名24歲男病人於院內受感染。該院稱已向衞生防護中心報告事件，醫院會繼續與衞生防護中心跟進及調查個案的傳播途徑。

為審慎起見，醫院已展開接觸追蹤調查，16名病人曾於上述期間在同一病格留醫，包括該名24歲男病人及一名因自身疾病而離世的男病人。醫院會向他們詳細解釋事件，並安排進行肝功能及病毒測試，持續監察他們的健康狀況。 

本院已為病人處方抗病毒藥物，並已向其家屬講解情况，病人因自身疾病目前情况嚴重。目前治療急性丙型肝炎的抗病毒藥物療效顯著，一般而言，可治癒九成以上的丙肝病毒感染。該院已將事件透過「早期事故通報系統」向醫管局總辦事處呈報。

丙型肝炎病毒主要透過接觸受污染的血液或體液傳播，例如共用針筒針嘴注射毒品，共用紋身及穿環工具。國際過往亦曾發生因為未有遵循標準感染控制措施引致的院內感染。而事件涉及的2名病人由於病情需要，留醫期間同樣需要使用入侵性導管，經常接受血液檢查，靜脈注射和傷口護理程序，亦增加了感染的風險，該院已徹底清潔相關病房，同時已檢視病房感染控制措施，並會加強手部衞生，環境清潔和護理程序相關感染控制培訓和監察。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞