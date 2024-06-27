美領辦獨立日酒會 場外多人疑手機拍攝出席賓客 (22:50)

代表港府出席的財政司副司長黃偉綸同樣側重兩地聯繫，列舉兩地在經貿、文化、飲食等雙方互相交流。他打趣說美國在香港貿易逆差冠絕貿易夥伴，「我們對此無任何投訴的，總領事先生」。他又說，相信眼見為實，當外地遊客來到香港見到活力友善及深夜安全外出，回到所在地會成為香港的大使。

出席酒會的還有中國外交部駐港副特派員潘雲東、行會召集人葉劉淑儀，前律政司長梁愛詩也有短暫現身。

梅儒瑞會後接受傳媒聯訪時，回應港府提出就保障銀行、交通設施等關鍵基礎設施立法，他重申若港府能香港互聯網保持開放，是美國人及美國企業樂見。

在美領館舉行酒會外的圓方天際100外，有多名男女在進出口等候，待賓客經過時有人舉起手機，手部有所動作。有其中一名戴口罩女子承認，屬親建制的網媒，並形容在場一度有十多名類似人士等候。