政府就沙嶺建「數據園」徵意見辦簡介會 逾百名業界代表出席 (22:15)

據政府上周一（17日）公布的意向書文件，政府提兩方向徵求意見，包括利用已平整的2公頃發展，或再進一步連同該範圍周邊共10公頃（約半個維園大小）的潛在土地發展數據園區；政府亦就營運模式等向業界徵求意見。

資科辦晚上在facebook發帖文，交代創科局副局長張曼莉、資科辦總系統經理孫宇萬、發展局北部都會區統籌辦事處和土木工程拓展署的代表，今日出席簡介會解答業界提問。創科局及資科辦鼓勵業界踴躍提供意見。

張曼莉表示，期望透過在沙嶺建立「數據園」營造產業集群效應，能匯聚兩地的創科專業人才，帶動香港、國家和國際的數據產業蓬勃發展。張指，政府非常重視沙嶺這塊土地的發展用途，若連同已平整的兩公頃土地及周邊斜坡區域，可形成潛在約10公頃的發展機遇，成為北部都會區可發展創科及相關用途的「第一塊土地」，配合政府「南金融、北創科」的布局。

張又指，在「一國兩制」下，香港具獨特條件成為內地與海外的數據交匯點，配合有利營商的環境、資訊自由流通、可靠的電力供應、世界第一流的資訊及電訊科技基礎設施，低風險的天災環境、加上政府大力發展創科，香港是「安全可靠的高性能數據中心」的區域首選位置。