機管局批出全港首個公共自動駕駛運輸系統合約 (22:04)

機管局向冠忠—合壹汽車合資公司批授該份合約，該公司為冠忠巴士集團有限公司旗下冠忠智慧出行有限公司，與合壹汽車有限公司合組而成，並會與百度合作，以其為系統的技術供應商；而廈門金龍則為車輛供應商。

由機管局興建的航天走廊，是一條結合行人路的專用行車天橋，連接港珠澳大橋香港口岸與機場島的重要商業發展項目SKYCITY航天城，提供多元化餐飲、購物及娛樂設施；而自動駕駛運輸系統將於航天走廊上運行。航天走廊自動駕駛運輸系統的下一階段發展，將進一步由SKYCITY航天城延伸至東涌市中心，為連接港鐵及巴士服務提供便捷連繫。

簽署協議的機管局署理行政總裁張李佳蕙表示，香港國際機場在應用無人駕駛技術方面「一直走在最前」，又指本港是全球首個及唯一的機場，在機場實際運作中大規模應用無人駕駛車輛，包括以無人駕駛拖車運送行李及貨物、利用無人駕駛巡邏車提升機場保安，甚至以無人駕駛巴士接載機場員工往返停機坪等，認為新系統將配合航天城多項具吸引力的設施，創造前所未有的體驗吸引旅客，特別是來自大灣區的旅客。