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電腦通訊節8月下旬舉行  同場首辦「一帶一路軟件博覽」 (20:47)

「香港電腦通訊節2024」將於8月23日至26日在香港會議展覽中心舉行，同場將舉辦首屆「一帶一路軟件博覧」，來自香港、內地及其他一帶一路地區如馬來西亞、泰國等的頂尖軟件企業參展，展位數目逾120個。電腦通訊節主辦方香港電腦商會上任主席許健生指，儘管近年市民消費不高，今年招展速度仍與去年相約，展覽期間會向入場人士派發總值300萬元的消費券，以營造消費氣氛。

香港電腦商會今年擴大「香港電腦通訊節」規模，是繼2009年後首次使用5個展廳，設多個專區。其中「一帶一路軟件博覽（香港）2024」於8月23至24日在1E展覽館舉行，展出生成式AI應用、智慧城市及網絡保安相關科技，該博覽的主辦單位香港資訊科技聯會副會長兼秘書長陳煒國指，冀以博覽作平台，幫助一帶一路參展商把技術帶至海外。據悉，已敲定的參展商包括聯想集團、中國移動、中國聯通等。

大會另設「數碼轉型專區」，協助中小企了解最新的數碼化工具和解決方案，並促進不同行業之間的商業配對。生產力促進局屆時將派出旗下專家團隊，為參觀者提供免費的一對一諮詢服務，就企業數碼化轉型的具體方案進行專業指導。

為營造消費氣氛，今屆電腦通訊節繼續推出現金消費券，總值達300萬元。每名購票人士可獲一張幸運卡，面值為10元至500元不等的消費券。為吸引旅客入場，首1000名於遊客中心登記的旅客，可獲100元大會禮券購物。

對於有報道指深水埗黃金電腦商場出現吉舖潮，許健生回應稱，電腦場因當年砌機需求應運而生，認為今時今日商場角色或要改變；他指出，電腦節可讓觀眾接觸新產品及創科發展，例如STEM與樂齡科技，讓青年人投身創科。

相關字詞﹕香港電腦通訊節 香港電腦商會 一帶一路

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