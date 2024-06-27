醫管局稱全面檢討公營醫療系統「唔係遲」　擬檢討委員會由約5至7人組成 (18:32)

醫管局行政總裁高拔陞預料，檢視方向包括醫療程序監測機制、員工考核、不同管理層問責、內部風險管理、事故應變、硬件問題和採購等。被問到會否考慮醫衛局長盧寵茂的建議，檢討內容會涵蓋獎罰機制，范鴻齡稱，應由檢討委員會決定，醫管局現時只負責揀選委員會人選，當檢討委員會提出建議時，醫管局將會全盤接受。

對於有報道指，東區醫院有病人獲處方400多日精神科藥物，范鴻齡形容情况不理想，事件不可接受，應作全面檢討。他指長期慢性病的開藥酌情權由醫生處理，在知悉事件後，已與高拔陞商討，並已初步了解情况；又提及當局已檢討應否在門診減少一次過處方16周藥物的安排，亦會檢視超過6個月的長期慢病個案，應如何處理。

提到近期醫療事故，高拔陞指，廣華醫院電力故障期間曾有一名病人需轉往另一手術室做手術，該病人正康復中，醫院亦已恢復緊急和非緊急手術系統，當局同時去信和責成有關電力系統承辦商調查事故，如有需要，將會按合約條款追討承辦商責任。至於伊利沙伯醫院一名需接駁鼻胃喉餵食的61歲男病人，早前被發現鼻胃喉錯誤置入左支氣管，現仍留醫深切治療部。另外，一名4歲女童上月因跌傷，在仁濟醫院急症室縫合後腦傷口3針後心臟驟停，高拔陞指，女童現正在深切治療部留醫，情况仍危殆。