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涉鄧桂思案獲撤控　兩醫生申訟費　控方透露有證人不合作削弱案情 (17:50)

女病人鄧桂思2017年到聯合醫院求診，疑因開漏藥致出現急性肝衰竭，兩度換肝後不治。律政司於2023年初控告兩名醫生誤殺罪，經歷多次提堂後撤銷控罪，兩名醫生向控方申請訟費，今（27日）於東區裁判法院處理。控方透露，香港醫學專科學院的證人原本配合警方調查，及後在進一步司法程序「不合作」，稍微削弱控方案情，控方考慮一系列因素後決定撤控。

被告林治崑和陳小劍原被控誤殺罪，律政司2023年8月撤控，兩人當庭釋放。另一邊廂，死因庭今年4月就鄧桂思事件展開研訊，裁判官沒有提供非法被殺的選項，陪審團最終以4比1裁定鄧死於不幸。

林治崑和陳小劍一方，今要求控方就誤殺案賠償訟費。辯方大律師羅蔚山表示，有專家稱兩人作為未達至刑事定罪標準，相信控方撤控基於證據不足，按照慣例，法庭應批出訟費。羅又指，控方一直未明確交代檢控基礎，無法證明兩人開漏藥和病人死亡有因果關係，因病人接受兩次換肝手術，就死因舉證存有「好大空隙」。

控方律政司高級檢控官梁育珩表示，有專家指兩人開漏藥，很大程度促成病人死亡，控方基礎不是「弱到無可能告」。梁又指，兩人2021年在醫委會聆訊求情，陳小劍承認有疏漏和致歉，法庭可以考慮為嚴重疏忽的自招嫌疑；由於本案人命攸關，醫生診治病人會帶來嚴重影響，兩人的行為「備受譴責」，不應獲批訟費。

梁育珩透露，來自香港醫學專科學院的證人曾協助警方調查，有助控方就醫生受訓課程舉證，後來有人不合作，控方案情「稍微打咗折扣」，控方考慮一系列因素後撤控。暫委裁判官陳姵妏質疑，控方強調專家證供很充分，「有其他PW（控方證人）叫唔到，又如何呢？」，而控方未完成調查就起訴，會否「告早咗？」陳官押後至7月18日頒下訟費裁決。

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