海關檢3個集運藏毒包裹　涉900萬元貨　兩男被捕 (17:01)

海關毒品調查科調查主任邱健偉表示，海關人員經過風險評估及情報分析，前日（25日）於一間位於荃灣的集運商貨倉內鎖定兩個於美國到港的包裹，分別報稱寵物食品及零食，查驗後發現其中9公斤為懷疑冰毒。關員再深入調查該托運賬戶，檢獲另一件僞裝成調味料、實際藏有6公斤懷疑液態可卡因的包裹。

關員昨日（26日）展開監控遞送行動，於荃灣一自提點拘捕一名17歲及18歲無業本地男子，他們當時正收取一個內藏冰毒的包裹，兩人涉販毒被捕，今日（27日）共同被控一項販運危險藥物罪名，明日（28日）於西九龍裁判法院提堂。

邱健偉指，自今年1月1日至今，海關採取「追擊者2」行動，針對集運販品案，已破獲20宗案件，總共檢取約43公斤毒品，總市值約2000萬元，共拘捕4男。而今次兩宗案件檢獲的可卡因市值及重量都是該行動同類型毒品中數量最大的。海關呼籲市民提高警覺，切勿幫人販運不明物品或收貨。