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屠龍小隊案警長稱偕上司安撫被告　否認為收集情報而會面 (16:12)

屠龍小隊和無名組織等涉策劃2019年用炸彈殺警案，今（27日）在高院步入第42天審訊。負責調查案件的警長梁樂文續作供，稱同案被告彭軍壕向警方錄取口供後，多次要求與調查警員見面，梁與上司到收押所會見彭，安撫對方情緒。辯方質疑梁與彭見面之目的是收集情報或想彭「拉更多人落水」，梁對此一概否認。

代表張銘裕的大律師姚本成盤問梁樂文，問及有關梁於2020年4月為從犯證人彭軍壕錄取「無損權益口供」後的事宜。梁表示，同年12月彭想與案件主管見面，故梁陪同上司到收押所，但見面過程純屬安撫彭及閑話家常。姚質疑「阿sir唔會咁得閑去閑話掛」，梁稱因為彭以為自己是污點證人，其心情複雜，故想與警方見面。

姚又問，梁於2021年的半年內6度與彭見面是否都為閑話，梁稱「類似目的，冇記錯，都係冇咩好傾。」姚關注，為何梁的記事冊記錄最後兩次見面目的是「interview for IG(為收集情報而會面)」，梁稱警方一般會見犯人都會籠統地寫「for IG」，並否認當日有向彭收集情報。

代表賴振邦的大律師是香媛指出，2020年1月17日賴被捕，兩日後被解押到警署接受調查，其間有警員命令賴在房間內脫去衣物，當賴拿回衣服便發現褲袋內有一袋子彈，及後有警員將一枚子彈放在賴的背部來回磨擦。賴離開時被推至頭部撞牆，梁指罵賴「死曱甴，我同啲人講係你篤灰，篤佢哋出嚟。」梁否認辯方說法。是香緩又指，由於賴沒作出任何招認，故當日警方威逼他招認，並指梁多次與彭見面是想著彭「拉多啲人落水」，梁均表示不同意。

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