經民聯倡發展半導體等先進電子部件　梁美芬：要努力追趕以助力內地市場 (16:14)

經民聯發表《發展香港新質生產力研究報告》，建議循「新服務、新製造、新業態」三方面發展「新質生產力」。報告指，全球半導體市場迅速增長，本港已落成微電子中心、應用科技研究院亦參與半導體研發，建議香港可憑藉研發優勢，發展半導體等先進電子部件製造業。

對於建議是否針對目前台積電主導半導體市場，以及產品研發、出口等會否受地緣政治影響，梁美芬認為不應因為地緣政治而放棄發展某些產業，舉例產品可供應內地市場，又稱本港與內地需努力追趕，若不發展半導體產業，風險反而更大。經民聯主席盧偉國則認為，相關產業鏈龐大，香港可選取最適合的定位。

倡加強大專創科教育 設立科技中學

經民聯亦認為本港醫療服務先進，不少生物科技公司選擇來港作首次公開招股，提出同時集中發展醫療健康與生物科技。該黨建議將北部都會區打造為「新興產業基地」，冀政府盡快公布區內整體佈局，直接批地予用地需求較大的企業。報告亦倡議本港定位為「產業互聯網交流平台」，透過互聯網、大數據、區塊鏈、人工智能等技術，為企業提供信息整合、交易、物流等服務。

培育人才方面，報告建議在大專加強創科教育，增加「創科實習計劃」資助，擴大適用對象；設立「科技中學」，讓中學生更早接受專科培訓，並推出「工作影子計劃」和「短期試工計劃」，為高中學生提供實戰經驗。該黨建議優化「高才通」計劃，針對STEM或新興產業學科名列前茅、惟本身並非全球百強的大學，容許相關畢業生可申請來港。

政府早前稱正研究發展「低空經濟」，經民聯認為需與內地城市加強合作，協調空域管理、飛行及相關人流物流管理機制。