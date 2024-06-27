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社福界調查：九成半受訪者認為社工註冊局修例改組不恰當　憂更難為弱勢社群爭權益 (14:41)

勞福局長孫玉菡上月狠批社工註冊局「5宗罪」後迅速提出修例改組，草案料下周三（3日）恢復二讀。有社工及社福界從業員在本月進行調查，結果顯示約九成半受訪者認為修例不恰當、94.5%認為修例導致社工在推行工作時可能有被指「危害國家安全」的風險；近九成同意修例會令社工更難為弱勢社群爭取權益。

問卷於本月7至13日透過網上進行，對象為本港在職及退休社工和社工學生。剔除非受訪對象的問卷後，調查的有效問卷數目為3138份，當中逾七成為在職社工。調查發現，有88.6%受訪者不同意擴大註冊局委任成員至19名；有89.9%受訪者同意政府修例會令社工更難為弱勢社群爭取權益；72.4%不同意這次政府的修例可提高社工專業水平。

退休資深社工莫慶聯指出，修例下將註冊局組成的民選成份減低、委任成分增加，反映了政府不相信社工專業，「大老闆管控，不再是專業自主。」社工謝世傑則說，社工的工作與政府制度存在張力，一旦政府決定執法，社工或有機會觸犯法例，擔心即時除牌及不設「逃生門」機制的安排，會變相令社工或機構自我制約，損害服務使用者權益。他亦關注，改為由政府委任正副主席，未及以往由成員互選般「公開公平公正」。

憂修例致社工避公開爭取權益　促政府廣泛諮詢業界　

社工學者陳家傑稱，修例建議打破註冊局行之有效的研訊及裁決程序，要求以「一刀切」方式，確保被裁定干犯嚴重罪行人士，不限於干犯國安法罪行的社工註冊立即被註銷，或令社工擔心日後可能因工作緣故而誤踏「紅線」，而盡量迴避公開為弱勢社群爭取權益、促進青少年國際視野，或組織服務使用者對不公平的社會政策發聲等。

社會工作者總工會會長張志偉亦指，自國安法及23條通過後，無論是市民，或社福機構已經有很強烈自我審查。修例進一步限制社工介入方法，「至於要改變政策，透過一些集體意識提升行動，去令社會變得好點、令社會對弱勢社群友善點的這些想法或做法，似乎在這次修例裏面就完全消滅了。」

調查團隊強調，專業自主是任何專業的基礎，建議政府在推行修例及之後相關工作前，必須以尊重社工專業的態度，廣泛並有系統地諮詢及認真聆聽業界意見，並公開諮詢過程及結果，以示公平公正。另外，若要擴大社工註冊局的組成由15人增加至27人，其中增加的6名社工成員，亦應由註冊社工以一人一票的選舉產生，讓民選成員增加至14名，達到維持專業自主之效。

團隊表示，這次調查結果將會提交立法會，希望在恢復二讀討論時，議員能考慮逾3000名業界人士的看法，但嘆言對於政治形勢、改變期望不會太樂觀。調查另會交給不同社福機構管理層作考慮，團隊亦會繼續爭取與社總及社協更多對話。

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