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鄒家成與律師否認擅㩦投訴表格離監獄　懲教助理稱曾叮囑勿把文件轉交他人 (14:31)

在初選案被裁定罪成的鄒家成，早前有意向申訴專員公署投訴遭懲教署禁止收取書籍，疑遭阻撓送遞投訴表格，遂透過女律師㩦離荔枝角收押所。二人否認一項將未經授權的物品攜離監獄罪，案件今（27日）於西九龍裁判法院開審，懲教署一級懲教助理表示，有按上司指示將表格交予鄒填寫，並叮囑對方填妥後「唔好自行寄出」或交予他人；高級懲教主任則指，若囚犯擬透過律師或朋友將表格帶離收押所，需事先申請。

被告鄒家成（27歲）及胡詠斯（30歲、助理律師），被控於或約於2023年5月2日在香港，將一份未經授權物品攜離監獄，即一份文件。承認事實指，案發時二人均無刑事定罪紀錄。懲教署一級懲教助理林振昌供稱，2024年4月28日他為其他囚犯派飯期間經過鄒的囚室，鄒向高級懲教主任陳育麟索取一份申訴專員公署投訴表格，但無交代原因，陳遂吩咐林完成工作後將表格交到鄒手上。

林其後向鄒解釋投訴規則，叮囑他填妥表格後不要自行寄出，必須通知當值職員作保安檢查，職員不會查看信中內容；若然內容有錯或不夠位置寫，也應通知職員，「千祈唔好交畀其他人」。林續指，鄒聽罷後表示「清楚明白」，無提出想將信由第三者寄出。

辯方盤問時讀出一份懲教署處理寄給公署投訴表格的告示，顯示囚犯只需向職員索取投訴表格，填妥後將密封表格放入郵箱便可，無列明必須透過懲教院所寄出。林確認，亦同意無權阻止囚犯與指名人士如公署專員通信，但須作保安檢查和經上司簽署確認。辯方指出，當天陳無過問投訴原因，不過鄒有自行交代指家人曾寄入《心之勇士》和《希望新生》兩本書，惟質疑書皮被懲教職員撕掉；林其後將表格拿給鄒後無解釋投訴規則，卻稱「記得執倉喇，因為保安實搞你」。林一概否認。

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