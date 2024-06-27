明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

科大今年循學校推薦直接錄取計劃取錄58人 指成效理想研下年涵更多課程 (14:52)

科技大學今年透過學校推薦直接錄取計劃（SNDAS）取錄58名應屆考生，較去年的31人翻近倍。科大本科招生及入學事務處長劉夢琳今（27日）表示，今年理科B組及工商管理課程較熱門，並形容過去兩年SNDAS配對（matching）成效理想，透露科大有意下年加入更多指定課程，冀讓更多中學參與。至於獎學金會否隨加學費而調整，她指大部分獎學金與學費掛鉤，將有相應調整。

被問到科大熱門科目「工商管理學士（環球商業管理）」為何今年未在SNDAS涵蓋，劉夢琳稱每個課程各有不同收生取向，學生亦可從不同途徑入讀，例如可透過選修主科入讀。

經SNDAS入讀科大理學士（綜合系統與設計）課程的朱兆邦，2019年起研發第三代買餸車，目前獲外觀設計註冊及批發短期專利；他冀入讀科大期間，可獲得如物料及硬件選購等支援。被問到近年不少人選擇海外升學，為何會選留港讀大學時，他表示自己在港土生土長，熟悉香港環境，有助因應社會需求及問題，製作相應產品服務市民。

另外，劉夢琳指今年有4位學生運動員經「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA)取錄入學，當中包括將會入讀工商管理學士的港隊乒乓球隊員江芷林，以及入讀科大工學士的帆船職業運動員易希澧，她們均稱科大提供延長修讀年期等彈性安排，有助兼顧學業和體育發展。

相關字詞﹕編輯推介 劉夢琳 科大 學校推薦直接錄取計劃

上 / 下一篇新聞