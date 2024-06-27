科大今年循學校推薦直接錄取計劃取錄58人 指成效理想研下年涵更多課程 (14:52)

被問到科大熱門科目「工商管理學士（環球商業管理）」為何今年未在SNDAS涵蓋，劉夢琳稱每個課程各有不同收生取向，學生亦可從不同途徑入讀，例如可透過選修主科入讀。

經SNDAS入讀科大理學士（綜合系統與設計）課程的朱兆邦，2019年起研發第三代買餸車，目前獲外觀設計註冊及批發短期專利；他冀入讀科大期間，可獲得如物料及硬件選購等支援。被問到近年不少人選擇海外升學，為何會選留港讀大學時，他表示自己在港土生土長，熟悉香港環境，有助因應社會需求及問題，製作相應產品服務市民。

另外，劉夢琳指今年有4位學生運動員經「學生運動員學習支援及入學計劃」（SALSA)取錄入學，當中包括將會入讀工商管理學士的港隊乒乓球隊員江芷林，以及入讀科大工學士的帆船職業運動員易希澧，她們均稱科大提供延長修讀年期等彈性安排，有助兼顧學業和體育發展。