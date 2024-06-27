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小蠔灣污水廠女工困沙井亡　死因庭裁死於不幸　事主丈夫料將提民事索償 (12:58)

46歲外判女工人3年前在小蠔灣污水處理廠回流井工作時昏迷不治。死因裁判官今（27日）裁決指，事主因救夫心切沒有佩戴安全呼吸器具下井，吸入硫化氫而暈倒，撞傷胸部並跌入水中遇溺，裁定事主「死於不幸」。裁判官認為勞工處及渠務署的建議合理、部分已經執行，毋須再給予建議，另促請渠務署盡快全面落實兩項中長期措施。事主丈夫兼承判商東主庭外表示「預咗係咁樣」，聞判後心情無改變，料將民事索償追討損失。

事主王喜梅於2021年11月18日在小蠔灣污水處理廠負責更換喉管工程，同日被發現倒臥井內，送院搶救後於下午5時58分證實死亡。

死因裁判官周至偉裁決指，工人們當日沒有到控制室登記，控制室職員不知道有工程的情況下，向離心機操作員確認可以開機，以致污水入井釋出硫化氫，濃度高達1000百萬分率，可使人即時昏迷。周官續指，井内施工的3名工人聞到異味後暈倒，地面的工人鍾偉民落井救人後亦暈倒井內，事主王喜梅向渠務署職員求助，後被目擊救夫心切、阻止不果下入井，獲救時已無心跳呼吸、缺失左前臂，在相對可能性的原則下裁定王「死於不幸」。

建議方面，周官分別詳述勞工處及渠務署報告的改善措施。周官認為勞工處建議合適合理，全面採納其建議，包括承判商須制定安全工作系統，執行「上鎖掛牌」制度以隔離動力來源等。周官亦認為毋須就渠務署已實施的中短期措施作建議，促請渠務署盡快全面採用兩項中長期措施，即具影像分析功能的閉路電視，以加強監測工人施工情況，並設置中央電子平台、智能頭盔及GPS裝置。

周官終向家屬致以深切慰問，對事件感到難過，希望同類型事故不會再發生。事主丈夫兼承判商東主李金華庭外被問及，在事件後會否有何建議給予同行工人，李認為庭上的建議已有提及，但稱「有啲嘢係講就得，做就未必做得到」。李又指，施工場地由渠務署管理，惟從未曾被告知工地實際存在的危險，認為雙方應加強溝通。

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