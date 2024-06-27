警方拘37人串謀詐騙百分百擔保貸款　涉款2.1億 (11:56)

西九龍總區刑事部（行動）警司賈錦琳表示，政府在2020年4月設立百分百擔保貸款計劃，協助中小企面對疫情期間現金流短缺問題，警方在去年11月接獲2間銀行報案，懷疑有人利用虛假文件申請計劃，涉及42份申請，公司報稱從事裝修清潔等不同業務，合共已成功獲批2.1億。據了解，傀儡公司自貸款計劃開始後陸續作出申請，大部分公司借盡計劃當時上限600萬，銀行至去年11月轉介個案予警方。

西九龍總區重案組總督察邱雨星稱，騙徒會利用不同途徑招攬、以金錢利誘他人開設傀儡公司，同時收購個人資料，虛構傀儡公司員工，透過虛報公司營業額，誇大僱員薪金支出，營造公司在營運期間出現大量虧損，成功獲批貸款。據調查所得，集團會向董事派發60至100萬元為回報，出售個人資料的「員工」，則會收到數千港元，當集團得到貸款款項後，就會將款項移至不同戶口。

重案組高級督察黃健熙補充，集團相信已運作一段時間，在網上以「0成本、高回佣、唔駛還」作招徠，吸納市民充當公司董事及貸款計劃借貸人，賣出個人資料者亦不知道其資料被用作成為公司傀儡員工。集團收集資料後會操控公司董事申請貸款，董事事後會獲約一成貸款額作回報，其餘款項成為集團犯罪得益，集團亦會預留少部份款項向銀行還息，營造正常還款情況，減低銀行戒心。

西九龍總區刑事部在本月24至26日展開行動，出動100名探員，共拘捕29男8女（21至72歲），大部分報稱無業，其餘從事裝修、運輸，部分有黑社會背景。被捕23人為傀儡公司董事、14人為員工，所有被捕人已獲准保釋，行動仍在繼續。

警方重申，串謀詐騙及洗黑錢是嚴重罪行，最高可被判監14年，提醒市民切勿因一時貪念借出戶口及個人資料，誤墮法網。