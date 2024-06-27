鄧炳強：目標每年街道安裝2000部閉路電視 (10:36)

鄧炳強指，安裝地點會優先考慮高危或多罪案地區，當局會仔細評估現時的科技發展及工程進度，分階段實施有關計劃，強調現時本港的閉路電視比例對比全球各大城市並不高，當中新加坡現已安裝逾9萬部閉路電視，英國更有超過700萬部。被問到未來增設閉路電視的數目會否與新加坡看齊，他認為兩地情况不同，「我哋都無咁嘅需要」，不過日後倘有需要且資源容許，便會增設閉路電視。

關鍵基礎設施條例不涉監控個人私隠

保安局建議制定《保障關鍵基礎設施（電腦系統）條例》，要求八大界別關鍵基礎設施營運者採取措施加強電腦系統保安能力。鄧炳強解釋，面對全球網絡攻擊風險不斷增加，當局會透過法例訂明關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，保護他們的電腦系統。他重申條例只規管大型機構，不涉個人私隠，因此不會影響市民大眾使用電腦及網絡的自由，「如果有人告訴你，我們（政府）是監控個人私隱、監控別人的內容，這一定是騙你的！」，又指將會透過不同渠道，向市民清楚解釋相關條例。