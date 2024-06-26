明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

打假波案 名宿招重文等三人被廉署暫控向收受賭注者投注罪 (20:17)

廉署上月採取「勁草」執法行動，拘捕多人懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利，相關貪污調查仍在進行，廉署今日暫控其中3人向收受賭注者投注罪名，包括案發時為標準流浪主教練的招重文。3人已獲准保釋，案件明日在東區裁判法院分案提訊。

廉署指出，其中兩名被告為招重文（54歲），及外圍賭注中介人何思漢（45歲）。案發時招重文亦為香港流浪足球會（又名標準流浪）主教練。二人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。第3名被告為深水埗體育會後衛梁羿童（19歲），暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。

廉署指出，在2023╱24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊（U23）均參與由中國香港足球總會舉辦的香港超級聯賽賽事。政府嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注。招重文及何思漢涉嫌於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注。

梁羿童則涉嫌於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。

相關字詞﹕編輯推介

上 / 下一篇新聞