打假波案 名宿招重文等三人被廉署暫控向收受賭注者投注罪 (20:17)

廉署上月採取「勁草」執法行動，拘捕多人懷疑藉賄賂本港足球隊成員操控賽果，從而在非法外圍賭博中獲利，相關貪污調查仍在進行，廉署今日暫控其中3人向收受賭注者投注罪名，包括案發時為標準流浪主教練的招重文。3人已獲准保釋，案件明日在東區裁判法院分案提訊。
廉署指出，其中兩名被告為招重文（54歲），及外圍賭注中介人何思漢（45歲）。案發時招重文亦為香港流浪足球會（又名標準流浪）主教練。二人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。第3名被告為深水埗體育會後衛梁羿童（19歲），暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。
廉署指出，在2023╱24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊（U23）均參與由中國香港足球總會舉辦的香港超級聯賽賽事。政府嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注。招重文及何思漢涉嫌於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注。
梁羿童則涉嫌於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。
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