打假波案 名宿招重文等三人被廉署暫控向收受賭注者投注罪 (20:17)

廉署指出，其中兩名被告為招重文（54歲），及外圍賭注中介人何思漢（45歲）。案發時招重文亦為香港流浪足球會（又名標準流浪）主教練。二人暫被控以一項串謀向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條及《刑事罪行條例》第159A條。第3名被告為深水埗體育會後衛梁羿童（19歲），暫被控以一項向收受賭注者投注罪名，違反《賭博條例》第8條。

廉署指出，在2023╱24賽季，標準流浪、深水埗體育會、東方體育會足球隊及香港U23足球隊（U23）均參與由中國香港足球總會舉辦的香港超級聯賽賽事。政府嚴禁對香港足總舉辦的本地比賽投注。招重文及何思漢涉嫌於2023年12月30日，即深水埗體育會及U23在賽馬會菁英盃對壘的賽事中，串謀向收受賭注者投注。

梁羿童則涉嫌於2024年5月30日至6月5日期間，多次透過一個流動應用程式向收受賭注者投注，包括2024年6月1日深水埗體育會及東方體育會足球隊在足總盃對壘的賽事。