初選案︳吳政亨親撰求情信稱相信民主可推動社會發展 (18:05)

對於控方指稱吳政亨是組織者之一，石書銘指吳政亨除了和戴耀廷討論，未有和其他被告商討計劃，吳政亨的角色輔助戴。石重申，吳政亨在訪問和電郵反映他希望舉辦初選，奪取過半議席，而非否決議案。

法官李運騰指，法庭裁定至少吳政亨知悉串謀計劃。法官陳慶偉和李官又提到，吳政亨於2020年7月花了很多錢在《蘋果日報》刊登頭版廣告宣傳初選。石認為，涉及15萬元廣告費算是合理，內容僅呼籲市民投票給支持「35+」的參選人。

石在庭上讀出吳政亨求情信指，他年少隨家人移民澳洲，完成學士和碩士學位後返港從事金融業；吳原本不熱衷政治，但他非常相信民主，認為藉此可解決紛爭及推動社會發展，並不鼓吹暴力。吳在信中表示如果民主派議會過半，他們可以審議議案後投票，所得權力前所未有，但他重申自己的倡議不包括否決財政預算案。

首批被告完成求情，參加港島區初選被告下周二（7月2日）開始求情。