初選案︳3名從犯證人求情　辯方倡區諾軒鍾錦麟減一半刑期　趙家賢冀減刑四成至五成半 (17:51)

被告區諾軒和鍾錦麟今由辯方大律師陳慕賢代表求情。陳引述國安法第33條指，中聯辦譴責初選後，區諾軒嘗試和官方人員對話，屬於放棄犯罪。陳表示，區2020年7月15日發帖退出初選，並聯絡趙家賢商量退出；由於組織者先後退出，「35+」初選不再有認受性。

陳慕賢求情指，區諾軒作供有助控方舉證，可受惠於國安法第33條的減刑條文。法官陳慶偉和李運騰關注，辯方在書面陳辭要求減刑50%，會否要求增加減刑幅度至超過一半。陳慕賢索取指示後稱，建議區獲得減刑50%至60%。

法官李運騰形容，證據不足以顯示區諾軒達到「超級金手指」的程度，不過區的證供有助控方舉證，「若無其證供，控方根本無法立案」。另外，陳慕賢指鍾錦麟出庭作供，已提供一切可行協助，同樣要求50%減刑折扣。

代表被告趙家賢的大律師利琛則指，早前在書面陳辭要求減刑66%（三分之二），趙「盡其所能」為執法機關提供資料，符合「超級金手指」級別。李官質疑，「超級金手指」不只擔任控方證人，更要承受個人風險。利遂稱，趙可以減刑40%至55%，而趙作為溫和民主派，在2019年11月太古城衝突受傷，冀法庭輕判。