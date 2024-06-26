明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案︳3名從犯證人求情　辯方倡區諾軒鍾錦麟減一半刑期　趙家賢冀減刑四成至五成半 (17:51)

民主派初選案，3名控方「從犯證人」今午（26日）求情。辯方提出，區諾軒協助控方舉證和已認罪，可以減輕50%刑期。法官關注，辯方會否要求減刑幅度超過一半，區諾軒展示交叉手勢，辯方遂沒有提議。法官強調，只有協助控方作證及承受風險的「超級金手指」（supergrass）被告，可獲超過三分之二減刑。辯方索取指示後，提議區諾軒減刑50%至60%，即未達到「超級金手指」級別。

被告區諾軒和鍾錦麟今由辯方大律師陳慕賢代表求情。陳引述國安法第33條指，中聯辦譴責初選後，區諾軒嘗試和官方人員對話，屬於放棄犯罪。陳表示，區2020年7月15日發帖退出初選，並聯絡趙家賢商量退出；由於組織者先後退出，「35+」初選不再有認受性。

陳慕賢求情指，區諾軒作供有助控方舉證，可受惠於國安法第33條的減刑條文。法官陳慶偉和李運騰關注，辯方在書面陳辭要求減刑50%，會否要求增加減刑幅度至超過一半。陳慕賢索取指示後稱，建議區獲得減刑50%至60%。

法官李運騰形容，證據不足以顯示區諾軒達到「超級金手指」的程度，不過區的證供有助控方舉證，「若無其證供，控方根本無法立案」。另外，陳慕賢指鍾錦麟出庭作供，已提供一切可行協助，同樣要求50%減刑折扣。

代表被告趙家賢的大律師利琛則指，早前在書面陳辭要求減刑66%（三分之二），趙「盡其所能」為執法機關提供資料，符合「超級金手指」級別。李官質疑，「超級金手指」不只擔任控方證人，更要承受個人風險。利遂稱，趙可以減刑40%至55%，而趙作為溫和民主派，在2019年11月太古城衝突受傷，冀法庭輕判。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選 區諾軒 趙家賢 鍾錦麟

上 / 下一篇新聞