環團批新田科技城違國家生態保育方針　促城規會勿草率通過修訂草圖 (16:37)

城規會周五起將連續4日舉行會議討論就發展新田科技城而修訂當區的規劃發展大綱，三地團體包括香港長春社、綠色和平、香港觀鳥會等，以及來自內地的廣州珠灣人和生態環境研究中心，和來自澳門的「澳門生態股長」，將連同另外5個環保相關團體共同發函至城規會，促請不要草率通過修訂草圖。

團體批評，新田科技城計劃自出台以來爭議不絕，認為發展局「從未交代確實的科技用地需求」，現時的修訂草圖亦擬透過更改科技城選址的原有土地用途，規避一系列保育要求，包括「不會有濕地淨減少」的要求。

黃雪媚指，規劃署參考的環評報告未有完整評估項目對拉姆薩爾濕地的影響，舉例三寶樹濕地公園的濕地，以及不少魚塘範圍無全部納入評估，無從得知復修公園內部份濕地便可提升生態價值的結論、填塘範圍中一半無養魚或已荒廢的結論如何得出。她又指，按環評報告的雀鳥飛行路線調查，有超過六成雀鳥是在政府提出的雀鳥飛行走廊方案以外的路線飛行，不理解為何規劃署仍然依賴該份報告。

團體又批評局方屢次以「十四五」規劃支持香港發展創科為由，企圖合理化大規模濕地破壞，但卻選擇性忽略「十四五」規劃的兩大保育原則，更涉違反多項國家生態保育政策、法例和區域協定的保育方針，包括《濕地保護法》、《粵港澳大灣區規劃發展綱要》以及《深圳灣（后海灣）濕地保育合作框架安排》。團體亦指新田科技城將佔用150公頃濕地保育區，該區是超過205種鳥類物種的重要覓食和棲息地，其中包括19種更屬全球瀕危物種，或有違《濕地保護法》的要求。

來自廣州的陸先生強調指，《粵港澳大灣區規劃發展綱要》中，要求加強粵港澳生態環境保護合作及濕地的保護修復，是「阿爺對香港的期望」，質疑香港發展科技城或破壞濕地，等同單方面「毀約」。