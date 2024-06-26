環團批新田科技城違國家生態保育方針　促城規會勿草率通過修訂草圖 (16:37)

城規會周五(28日)將舉行會議討論新田科技城填塘相關的修定規劃草圖，多個粵港澳環保團體今共同召開記者會，指新田科技城涉違反至少5項國家和大灣區生態保育方針，包括國家生態優先原則，對大灣區內僅餘一幅完整及相連的濕地帶來嚴重威脅。被問到會否就發展規劃提出司法覆核，或向內地政府部門反映要求本港修改發展計劃，香港觀鳥會高級保育主任黃雪媚表示，現時尚於「早期」的階段，未完成規劃程序，惟不排除任何可能性：廣州珠灣人和生態環境研究中心研究主管陸先生則指內地政府介入的難度較大。
城規會周五起將連續4日舉行會議討論就發展新田科技城而修訂當區的規劃發展大綱，三地團體包括香港長春社、綠色和平、香港觀鳥會等，以及來自內地的廣州珠灣人和生態環境研究中心，和來自澳門的「澳門生態股長」，將連同另外5個環保相關團體共同發函至城規會，促請不要草率通過修訂草圖。
團體批評，新田科技城計劃自出台以來爭議不絕，認為發展局「從未交代確實的科技用地需求」，現時的修訂草圖亦擬透過更改科技城選址的原有土地用途，規避一系列保育要求，包括「不會有濕地淨減少」的要求。
黃雪媚指，規劃署參考的環評報告未有完整評估項目對拉姆薩爾濕地的影響，舉例三寶樹濕地公園的濕地，以及不少魚塘範圍無全部納入評估，無從得知復修公園內部份濕地便可提升生態價值的結論、填塘範圍中一半無養魚或已荒廢的結論如何得出。她又指，按環評報告的雀鳥飛行路線調查，有超過六成雀鳥是在政府提出的雀鳥飛行走廊方案以外的路線飛行，不理解為何規劃署仍然依賴該份報告。
團體又批評局方屢次以「十四五」規劃支持香港發展創科為由，企圖合理化大規模濕地破壞，但卻選擇性忽略「十四五」規劃的兩大保育原則，更涉違反多項國家生態保育政策、法例和區域協定的保育方針，包括《濕地保護法》、《粵港澳大灣區規劃發展綱要》以及《深圳灣（后海灣）濕地保育合作框架安排》。團體亦指新田科技城將佔用150公頃濕地保育區，該區是超過205種鳥類物種的重要覓食和棲息地，其中包括19種更屬全球瀕危物種，或有違《濕地保護法》的要求。
來自廣州的陸先生強調指，《粵港澳大灣區規劃發展綱要》中，要求加強粵港澳生態環境保護合作及濕地的保護修復，是「阿爺對香港的期望」，質疑香港發展科技城或破壞濕地，等同單方面「毀約」。