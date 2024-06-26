初選案︳戴耀廷親撰求情信　稱現實不一定如「攬炒十步」文章逐步發生　真誠相信否決權不違法 (14:37)

控方庭上稱，戴耀廷在佔領中環案保釋等候上訴期間，干犯初選案。代表戴的資深大律師黃繼明呈遞了戴親撰的求情信，強調戴寫關於「攬炒十步」的博弈論文章，不是預測未來的水晶球，現實不一定按照文章逐步發生，如果將其後激起的暴力歸咎於他並不公平。法官陳慶偉澄清，早前已裁定戴的目標是推翻「一國兩制」。

黃繼明亦引述牧師蘇穎智的求情信，指戴耀廷在教會作出貢獻，曾關心學生和警方或爆發衝突。法官陳仲衡稱，這涉及佔中案件；黃指戴一直提倡非暴力，也真誠相信否決權不屬違法。黃提及，立會議員葉劉淑儀、謝偉俊等不是「黃營」的人曾受訪，均稱不清楚初選有否違反國安法。法官陳慶偉質疑，戴多次表明初選在普通法下合法，旨在游說別人繼續投身初選，「我們都知道，國安法由中國制定用於本港」。黃回應，戴僅以學者身分解釋法律，而非組織者。

黃繼明提及另一求情因素，是《基本法》23條的《維護國家安全條例》生效後，國安法被告除非獲證明不會不利國安，才可獲減刑三分之一，目前有關規定不容更改（no-revision case）。法官李運騰質疑，法庭量刑不會考慮懲教署的內部評估，亦無法預計在囚者獄中行為是否良好。

黃繼明散庭前表示，戴耀廷希望缺席其餘被告的求情聆訊，今午不會出庭，會在囚室等候。