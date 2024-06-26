公務員到大灣區睇牙未有具體計劃　盧寵茂稱相關開支不涉公共牙科服務資源 (14:16)

選委界立法會議員謝偉俊今日（26日）在立法會提出口頭質詢，建議政府可同時考慮為非公務員的市民購買內地牙科服務或提供資助。盧寵茂說，特區政府不會隨意將照顧市民健康的責任轉移至內地醫療系統，在制定跨境醫療措施時，除了要支援選擇在內地生活和選用內地服務的香港居民的醫療需要，亦要考慮相關措施對內地人民生活的影響，並反問政府的緊急牙科服務是否適合於內地購買。

謝偉俊指，政府自1947年起資助公務員接受牙科服務，惟對市民提供的牙科服務有限，質疑為何不讓市民同享大灣區牙科服務福利，「點解唔乘機考慮埋政府近80年嚟都無幫市民諗嘅呢一個牙科服務，令市民同公務員都得到政府嘅關顧」。盧寵茂重申，為公務員提供牙科服務屬僱員福利，有別於為市民提供的公營牙科服務，並舉例指銀行可能會為員工提供醫療福利，但對於市民只會提供銀行服務，不可能要求銀行為市民也提供牙科服務。

另外，立法會議員楊永杰促政府加快研究為公務員提供大灣區牙科服務，希望今年內交代結果，又引用銀行的例子，「一間銀行畀咗600蚊個員工去睇牙, 咁佢去邊度睇咪由佢去睇囉」，只需要求員工取回收據再實報實銷。盧寵茂稱為公務員提供牙科服務屬公務員事務局負責管理，當局仍然探討不同方案，包括改善洗牙的先導計劃，以及在大灣區接受牙科服務。