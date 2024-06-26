海外港人回流醫病　 盧寵茂：取消公院診症資格屬重大問題 (13:51)

梁美芬追問當局會否就「回流醫病」的情况作統計，議員林順潮則關注當局會否檢討相關政策，盧寵茂回應說若市民仍持有香港居民身分證，但卻不獲准在公立醫院求醫，牽涉較嚴重的問題，需作嚴謹考慮，因各福利政策都會牽涉「居民資格」的定義。他又說，首先要定義何為移居外地，部分持有香港身分證的人士移居海外，或會回港居住數月，此方面屬「大政策」，非單由醫衛局可決定。

另外，盧寵茂稱當局正推展多項措施以紓緩公營醫療系統壓力，亦正招聘人手，稱截至今年5月底，醫管局有144名非本地培訓醫生，其中92個屬有限度註冊、52人屬特別註冊，預計今年內將有250名非本地培訓醫生加入醫管局工作。

議員尚海龍問到政府會否支持香港科技大學申請成為香港第三間醫學院，盧寵茂透露不只科大有意向建立第三間醫學院，要視乎有關機構提供的意向書，考慮院校的硬件，包括教學醫院選址、收生來源及教學人員來源等，會待收到詳細及正式申請書後再作考慮。