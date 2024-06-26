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海關趁歐國盃等體育盛事打擊侵權 檢總值逾5000萬冒牌貨包括球衣球鞋 (13:50)

隨着歐國盃、美洲國家盃及下月巴黎奧運等多項國際體壇盛事陸續舉行，海關在本月3日至23日採取行動打擊侵權和冒牌活動，共偵破33宗懷疑侵權案件，檢獲超過6.8萬件懷疑冒牌和侵權運動用品，包括足球、球衣及運動鞋，部分屬高仿產品，估計市值逾5200萬元，屬今年反冒牌侵權行動中數量和價值最高的一次，共拘捕9人。

海關初步調查懷疑冒牌運動用品將轉往歐美、中東等地區，流入市面不多。海關留意到貨品仿真度頗高，但冒牌球衣物料較不透氣、吊牌沒有雷射標籤、刺繡圖案較粗糙和字體模糊、衣領和衣袖設計亦不正確，相信消費者能分辨。海關亦破獲兩宗網上平台售賣懷疑冒牌球衣，檢獲31件球衣，售價介乎175元至250元不等，估計市值約3萬，拘捕兩人。

海關在6月22日突擊搜查4間位於錦上路跳蚤市場店舖及附近1間零售店，拘捕兩名店舖負責人，檢獲約1000件懷疑冒牌運動產品，估計市值約70萬。海關指該公司在線上、線下都有經營業務，透過社交媒體帳戶向顧客聲稱貨物主要來自海外，所以零售價較低，降低消費者警覺性。冒牌貨包括專業跑鞋和其他運動鞋，售價約為正價的5至7成，屬高仿貨品，顏色、設計與正貨接近，惟部分款式為正貨未有生產。

行動另針對非法轉播上述運動賽事的侵權活動，海關在本月12日突擊搜查6間灣仔、觀塘、紅磡及元朗的涉案零售店舖，檢獲130個懷疑非法機頂盒及一批電子產品和影音器材，估值約23萬元，拘捕4人。

除針對運動賽事執法外，海關亦在本地鎖定超過60間高危物流轉運中心進行突擊搜查行動，地區包括屯門、元朗、流浮山、葵青及九龍灣等，其中在屯門內河碼頭抽查南沙抵港貨櫃，偵破27宗跨境轉運案件，檢獲約6.7萬件懷疑冒牌貨，總值超過5100萬元，拘捕一名負責安排貨物轉運的女子。

相關字詞﹕海關

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