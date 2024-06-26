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8個飲食界商會牽頭推慶回歸優惠　逾2000間食肆參與 (12:53)

8個飲食界商會牽頭在今年七一推出「慶回歸優惠活動」，逾2000間食肆參與。大部分食肆僅為個別食品或套餐推出「七一折」優惠，自由黨飲食界立法會議員張宇人解釋，若要求全部食肆提供全單七一折，將難以交租及應付食物成本，恐怕只有50間餐廳參與。他未估計活動對生意額有幾多幫助，強調旨在慶祝回歸，非為鼓勵市民留港消費，又預告業界將於十一國慶再推出優惠。

下周一是七一回歸紀念日，香港飲食業聯合總會、現代管理(飲食)專業協會、稻苗飲食專業學會等8個飲食界商會舉行「慶回歸優惠活動」，逾2000間食肆參與。張宇人表示去年參與食肆不足2000間，今年有所增加。對於飲食業市道不算理想，他稱邀請業界提供優惠無困難，但有餐廳反映人手不足，擔心一旦食客增加難以應付，所以婉拒參與活動。

被問到優惠活動對生意額的幫助，張宇人強調推出優惠並不是為了生意，亦非希望吸引港人留港消費，直言餐廳在假期生意較理想，反問為何要減價。他強調業界旨在同慶回歸，所以沒有估計生意額。張宇人說，過去多次優惠活動反應理想，預告今年十一國慶也會再度推出優惠。

叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍旗下餐廳有參與優惠活動，他說近月內地增加開放來港自由行城市數目，不少旅客過去多年沒有來港遊覽，相信活動有助吸引旅客。

多間連鎖食肆參與今次優惠活動，其中太興全線分店會在七一當日，提供堂食全單七一折優惠；「美心MX」在七一當日提供鮮茄焗豬扒飯七一折；大家樂則在6月29日至7月1日及7月6至7日推出「冬瓜盅二人小菜晚市套餐」七一折；OK便利店則提供「Circle K果汁」七一折。多間食肆包括稻香、富臨、牛角等，指定套餐有七一折優惠。

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