截止5月底警方接3宗深度偽造騙案　鄧炳強：與持分者探討並制訂措施打擊罪案 (12:50)

鄧炳強表示，首宗與深偽技術相關的案件於2023年8月發生，一個本地詐騙集團涉嫌盜用他人身分，利用人工智能換臉程式，於網上向財務公司申請貸款，涉款20萬港元，警方拘捕包括集團主腦在內的9人。至於兩宗仍在調查的案件，其中一宗於今年1月底發生，報案人收到假冒其英國總公司首席財務官的釣魚信息，調查後相信騙徒利用深偽技術製作預錄的視像會議，要求報案人轉賬，涉款約2億港元；另一宗則於今年5月20日發生，跨國貿易公司職員與偽冒為英國總公司首席財務官的進行視像會議，相信疑犯以網上公開資料作素材，配合深偽技術將影片內容篡改，誘騙受害人進行轉款。

去年11月至今年3月期間，警方共發現21條假冒政府官員或知名人士的深偽片段，當中兩宗由警方主動偵查發現，19宗為市民舉報；應警方要求，相關網上或社交媒體平台已把該21條片段迅速下架。

鄧炳強：警方辦內部培訓提升警員認知

議員譚岳衡於書面質詢問及政府如何完善對深度偽造技術應用的監管，鄧炳強稱，警方與國際刑警組織、不同地區的執法機關及人工智能業界有着緊密的情報聯繫，並緊貼世界上發生的新的犯罪手法和趨勢，包括深偽技術的應用。他續稱，警方不時舉辦內部培訓，提升警員對深偽技術及其衍生的網絡罪行的認識，並會適時更新有關設備，以提升打擊不同類型網絡罪行的能力。

鄧炳強又說，法律改革委員會於2019年成立小組委員會研究電腦網絡罪行，下一階段會研究通過使用電腦、電腦網絡或其他形式的資訊及通訊科技，使犯罪規模或範圍得以擴大的傳統罪行，例如設立仿冒詐騙網站等犯罪行為，政府會密切留意法改會的研究進展及最終建議，並適時檢討法例。