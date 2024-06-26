初選案︳戴耀廷一方求情自稱國安法前具領導角色　惟事態發展非其可控制 (12:14)

今日求情程序涉及戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟和吳政亨。同案的譚凱邦、劉頴匡和鄒家成亦被安排在正庭旁聽，各人座位由懲教人員隔開。

黃繼明表示，本案串謀分為兩個階段，包括全港性初選及無差別否決財案，戴耀廷不是參選人，法庭不用考慮初選投票規模。法官李運騰反駁，法庭已裁定組織初選沒有違法，其後所做的事才違法。法官陳仲衡以電影《星球大戰》的角色比喻指，「35+」似乎是選出35名「白兵」（stormtroopers），法庭要找出誰是串謀背後的「黑武士」（Darth Vader）。

黃繼明續指，戴耀廷在國安法生效後兩周宣布休息，之後事態發展並非他所能夠控制。法官陳慶偉反問由誰人控制，是否區諾軒？黃回應道不欲將矛頭指向他人，及後提到法官在裁決形容部分被告立場激進，此時在延伸庭旁聽的何桂藍傾前觀看直播。

法官李運騰提出，趙家賢曾供稱戴耀廷預留100萬予民研進行民意調查。黃承認，戴耀廷在國安法前具有領導角色，但力陳戴並不能控制或指示任何人，他不會在立法會內投票，當選議員自行決定會不會否決議案。