盧寵茂稱醫管局檢討需涵蓋獎罰機制　問責非要人「下台」 (10:41)

盧寵茂以早前伊利沙伯醫院病人鼻胃管誤入氣管的事故為例，指即使調查後訂出流程標準方程，類似情况再度發生，醫管局有需要了解原因，包括會否涉及疏忽。被問到檢視獎罰機制會否影響員工士氣，他稱，獎罰不明才是對士氣的最大打擊，亦不希望醫療機構形成「少做少錯」氛圍，而且審視應由醫院架構中哪個層級出來調查解釋，發新聞公告時間能否改進等，也屬問責，純粹下台無法解決問題，只會加劇醫護人員流失。

將會探討為重症治療費用「封頂」

至於政府正研究調整公共醫療收費，包括急症室收費，盧寵茂希望調整資助額可更好善用資源，指急症室輕症個案佔整體六成，年耗逾20億元公帑，資源運用並不理想，因此檢討正循四大方向，加強公院服務，包括重症、急症、弱勢社群以及教育科研，其中在有限資源下，會集中重症，而其餘三大方向或需減少資助。他同時透露，未來會探討可否加強協助自費藥物病人，亦會探討為重症病患的治療費用「封頂」，即付出一定治療費用後便毋須再付，形容是次改革的理念類似保險，希望本港的醫療體系做到「保住你唔會窮」。

料第三季成立「大灣區國際臨牀試驗所」

另外，政府今年在河套深港科技創新合作區成立「大灣區國際臨牀試驗所」，推動海內外藥物和醫療器械企業來港，盧寵茂預計試驗所將於第三季成立，並會在試驗所設立「真實世界數據研究中心」，同時會利用「港澳藥械通」政策，希望有助香港已上巿使用藥物，進入內地應用，並在內地申請審批註冊。

他解釋，所謂「真實世界數據」，即是一些未經正式註冊，替代品又不多，但已經應用於救治病人的藥物，例如罕見病藥物，相關數據可用以輔助臨牀試驗得出數據，而毋須再用第三期臨牀研究數據的模式，一併提交審批機構，相信有助加快申請審批程序。