李家超：完成23條立法最具滿足感　提振經濟先「提量」後「提質」　　 (10:22)

李家超說，現時的國安風險主要來自海外，由於外國或基於政治理由針對中國，繼而影響香港，須對「軟對抗」保持高度警覺，政府將通過愛國主義教育、國安教育提高市民的相關意識。他稱，政府未來會力推盛事經濟，與商界合作帶動「人氣」，認為經濟轉型期一定會經歷觀望期，或令部分人心裏有些不舒服，但香港商人有方法迎難而上。

李家超又說，完全理解社會擔心盛事太多難聚焦，但稱「質」、「量」同樣重要，指提振經濟有先後步驟，香港經歷2019年「黑暴」、疫情兩大挑戰後，在經濟範疇上要加倍努力重新發展。他認為，「提量」是首要條件，要先建立一定基數後，才有條件進一步細化，他以營運餐廳為喻，要先讓餐廳坐滿，才有條件「揀客」；當餐廳要開始要排隊，就可思考高增值的「菜式」、甚至提高貴賓室的最低消費等，當到了某個階段就會講求盛事活動的「質」。

李家超：爭取世界矚目盛事於啟德體育園舉行

另外，啟德體育園明年啟用，李家超透露，有嘗試爭取一些具號召力、世界矚目的表演盛事在啟德體育園舉行，尤其是影響力大、宣傳作用高、帶來的經濟效益大的名人。他以「追女仔」來作比喻，稱「好的當然個個都追求」，要努力爭取，但過程難以向外公開，因商業理由需要保密。他稱，會盡量滿足對方需求，相信在政府努力之下一定可成功爭取。

政府下月交代規管網約車的研究結果，李家超說，網約車可滿足部分市場需求，政府會研究在優化的士營運的同時，妥善處理網約平台規管，相信若管得好會相得益彰，強調政府會一併聽取意見，確保透徹地考慮所有問題、有相應措施處理及面對風險挑戰。被問到現時網約車平台是否有望合法化，李家超指，很多不同地區都要處理網約車與的士的關係，認為自然有空間去推進，至於具體做法則待運輸及物流局介紹其方向後，聽取意見再作優化，要視乎整個社會接受程度。