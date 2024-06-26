明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

李家超：完成23條立法最具滿足感　提振經濟先「提量」後「提質」　　 (10:22)

今屆政府上任兩周年，特首李家超接受《星島日報》訪問時表示，完成《基本法》第23條立法是上任至今感受最深、最具滿足感的政策，而現時少了國家安全的後顧之憂，未來會全力拼經濟，首階段會先「提量」，待條件充足後再「提質」。他又透露，有嘗試爭取一些具號召力、世界矚目的表演盛事在啟德體育園舉行，惟商業原因不能公開。

李家超說，現時的國安風險主要來自海外，由於外國或基於政治理由針對中國，繼而影響香港，須對「軟對抗」保持高度警覺，政府將通過愛國主義教育、國安教育提高市民的相關意識。他稱，政府未來會力推盛事經濟，與商界合作帶動「人氣」，認為經濟轉型期一定會經歷觀望期，或令部分人心裏有些不舒服，但香港商人有方法迎難而上。

李家超又說，完全理解社會擔心盛事太多難聚焦，但稱「質」、「量」同樣重要，指提振經濟有先後步驟，香港經歷2019年「黑暴」、疫情兩大挑戰後，在經濟範疇上要加倍努力重新發展。他認為，「提量」是首要條件，要先建立一定基數後，才有條件進一步細化，他以營運餐廳為喻，要先讓餐廳坐滿，才有條件「揀客」；當餐廳要開始要排隊，就可思考高增值的「菜式」、甚至提高貴賓室的最低消費等，當到了某個階段就會講求盛事活動的「質」。

李家超：爭取世界矚目盛事於啟德體育園舉行

另外，啟德體育園明年啟用，李家超透露，有嘗試爭取一些具號召力、世界矚目的表演盛事在啟德體育園舉行，尤其是影響力大、宣傳作用高、帶來的經濟效益大的名人。他以「追女仔」來作比喻，稱「好的當然個個都追求」，要努力爭取，但過程難以向外公開，因商業理由需要保密。他稱，會盡量滿足對方需求，相信在政府努力之下一定可成功爭取。

政府下月交代規管網約車的研究結果，李家超說，網約車可滿足部分市場需求，政府會研究在優化的士營運的同時，妥善處理網約平台規管，相信若管得好會相得益彰，強調政府會一併聽取意見，確保透徹地考慮所有問題、有相應措施處理及面對風險挑戰。被問到現時網約車平台是否有望合法化，李家超指，很多不同地區都要處理網約車與的士的關係，認為自然有空間去推進，至於具體做法則待運輸及物流局介紹其方向後，聽取意見再作優化，要視乎整個社會接受程度。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 國家安全 23條立法

上 / 下一篇新聞