港大醫學院發現他汀類藥物 助逾75歲高膽固醇者降低至少兩成心血管疾病相對風險 (21:00)

有關研究成果已在頂尖學術期刊《內科學年鑑》發表。 由港大醫學院臨牀醫學學院家庭醫學及基層醫療學系，以及藥理及藥劑學系助理教授尹旭輝教授領導的研究團隊，分析2008年1月至2018年12月期間香港醫管局轄下醫院超過8萬名長者的公共電子病歷紀錄，發現這些人士的血脂水平不理想，或有其他可能引致心血管疾病的高風險因素或疾病如糖尿病。

此項研究使用一種名為目標試驗模擬的創新分析方法，研究他汀類藥物治療與心血管疾病發生風險之間的關係，並在觀察性研究中納入隨機對照試驗的關鍵特徵，大幅減少傳統觀察性研究中常見的偏差。

研究結果顯示，在75至84歲組別中，持續使用他汀類藥物可將心血管疾病相對風險減少21%，絕對風險減少5%。年滿85歲組別的效果更為顯著，相對風險可降低35%，5年後的絕對風險降低12.5%。研究亦發現年長患者使用他汀類藥物後並不會增加肝功能障礙或肌肉類疾病等重大不良反應的風險。

研究證實年長患者使用他汀類藥物作為心血管疾病初級預防的益處和安全，建議高齡不應成為高風險患者不能接受他汀類藥物治療的原因；考慮到全球人口老化以及心血管疾病相關的負擔不斷增加，此項研究提供重要證據，支持年長患者使用他汀類藥物作為心血管疾病的初級預防。

港大醫學院臨牀醫學學院家庭醫學及基層醫療學系何定邦基金教授（家庭醫學）林露娟表示，隨著長者人口不斷增長，此項研究結果可為年長患者使用他汀類藥物提供臨牀指導，意義重大，研究亦率先採用一種全新研究方法，可望用於探討許多長者在實際臨牀護理和治療方面尚未解答的重要臨牀問題。