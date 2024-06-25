涉助入境計劃申請者騙入境處批移居申請　移民顧問公司前東主遭廉署落案起訴 (18:44)

被告談智鳴（50歲）於案發時為盈富顧問（大中華）有限公司（盈富顧問）前唯一董事兼股東。盈富顧問為有意移居香港的人士提供移民顧問服務，並於2015年受一名資本投資者入境計劃申請人委聘，替其處理相關申請事宜。

舊有的「資本投資者入境計劃」於2003年至2015年推出，申請人須在提出申請前兩年擁有不少於市值1,000萬港元的淨資產，以及獲入境處原則上批准其申請後六個月內，在指定投資資產類別持續投資不少於1,000萬港元，才獲准在香港居留兩年。申請人在連續通常居於香港或符合持續投資要求達7年後，則可分別申請成為香港永久居民或無條件在香港逗留。

廉署指，被告涉嫌於2018年5月至2023年9月期間，與上述申請人及其他人士一同串謀詐騙入境處，導致入境處批准該申請人移居香港及其後延長逗留香港期限的申請，即不誠實地提交虛假申請，使該申請人看來符合該計劃的投資規定，以及虛假地表示該申請人曾投資共1000萬港元於本港一間上市公司發行的債券，並一直是該項投資的絕對實益擁有人。廉署早前接獲貪污投訴遂展開調查，發現該申請人並沒有足夠資金以符合相關投資規定。