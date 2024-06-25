初選案︳辯方稱戴耀廷等人屬其他參與者應囚3年以下　官形容說法過於大膽 (17:04)

《港區國安法》顛覆國家政權罪設三級刑罰，代表戴耀廷的資深大律師黃繼明今午繼續陳辭，指戴屬於刑期最低的「第三級」。黃表示，國安法2020年實施之後，戴參與初選的角色有限，法庭不可以懲罰戴之前的行為。

法官李運騰反駁，法庭會考慮當時的社會情况，戴耀廷在國安法生效前的行為，仍構成控罪背景。另一法官陳仲衡補充，無差別否決財案並非妥善使用立法會議員權力。黃繼明回應指，無論戴在法例生效前有任何領導角色，都不構成非法行為，僅在法例生效後違法；當時有一班人採取非暴力手段，爭取《基本法》承諾的普選，「（當刻）完全合法，明天變成非法」。

法官陳慶偉質疑，本案正是持續罪行，各被告沒有停止作為，更繼續參與計劃。黃繼明表示，戴耀廷已承認控罪，但國安法生效後，戴僅以法律學者的角度受訪談初選，不是以「共謀者」或「頭目」身分。黃又引述立法會辯論和會議紀錄指，《刑事罪行條例》串謀罪不設刑期下限，立法原意並非限制法官判刑，國安法的最低刑期不適用於本案。