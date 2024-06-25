明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案︳辯方稱戴耀廷等人屬其他參與者應囚3年以下　官形容說法過於大膽 (17:04)

民主派「35+」初選案，串謀顛覆國家政權罪成45人今午（25日）繼續求情。辯方提出，戴耀廷和其他人採取非暴力手段，運用憲法權力爭取普選，應納入判囚3年以下的「其他參與者」類別。法官李運騰質疑，辯方的說法未免過於大膽，法官陳慶偉聞言發笑。辯方求情未完結，聆訊明（26日）續。

《港區國安法》顛覆國家政權罪設三級刑罰，代表戴耀廷的資深大律師黃繼明今午繼續陳辭，指戴屬於刑期最低的「第三級」。黃表示，國安法2020年實施之後，戴參與初選的角色有限，法庭不可以懲罰戴之前的行為。

法官李運騰反駁，法庭會考慮當時的社會情况，戴耀廷在國安法生效前的行為，仍構成控罪背景。另一法官陳仲衡補充，無差別否決財案並非妥善使用立法會議員權力。黃繼明回應指，無論戴在法例生效前有任何領導角色，都不構成非法行為，僅在法例生效後違法；當時有一班人採取非暴力手段，爭取《基本法》承諾的普選，「（當刻）完全合法，明天變成非法」。

法官陳慶偉質疑，本案正是持續罪行，各被告沒有停止作為，更繼續參與計劃。黃繼明表示，戴耀廷已承認控罪，但國安法生效後，戴僅以法律學者的角度受訪談初選，不是以「共謀者」或「頭目」身分。黃又引述立法會辯論和會議紀錄指，《刑事罪行條例》串謀罪不設刑期下限，立法原意並非限制法官判刑，國安法的最低刑期不適用於本案。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 初選案 戴耀廷

上 / 下一篇新聞