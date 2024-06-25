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「美國會」改制讓步　非美國籍債券會員可不用額外付150萬元保留會籍 (17:10)

私人會所「美國會」本月初向債券持有人致函，稱考慮到現時資金充裕，決定以面值回購債券償還債務；而非持「美國護照」的債券持有人，要再付150萬元維持會員資格，相關做法引起不少受影響會員的爭議。美國會今（25日）回覆本報查詢，指個人債券持有人可選擇保留其債券，或把其債券轉移到合適的個人會籍，毋須支付任何額外費用。美國會解釋，會方重視會員坦誠及具建設性的反饋，故就是次會籍重組計劃作出相應調整。

美國會表示，是次會籍重組計劃旨在以公平及包容的方式，完善現有的會籍模式。會方指受影響的會員包括有投票權的美籍個人債券持有人，及沒有投票權的非美籍個人債券持有人；而推出計劃的初衷，是為了維持並增加有投票權和無投票權的會員人數，進一步提升會內社群的多元性。會方強調致力營造包容環境，並一直歡迎來自不同背景的會員。

有非美籍債券持有人早前向本報投訴，會方只以30萬元面值回購債券，令其不僅損失約170萬元差額，若要維持會員資格仍要額外付150萬元，形容做法猶如「砍我一刀」。據該名投訴人了解，回購計劃影響近200人，稱多年來非美國籍會員在會所收入上有不少「貢獻」，對會方做法感不公；另引述有受影響者已向平機會投訴

翻查美國會早前致函予會員的信件，提到需確保五成或以上營運收入來自「投票會員」，方可維持會所非牟利的稅務地位。該會之前又稱，透過「精簡」債券及該類會員數目，稱將更容易管理各類會籍，並相信回購能確保會員能加入一個建基於「美國文化、友誼和社區價值觀」的會所。

相關字詞﹕美國會 會籍重組 債券會員

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