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張淑芬稱書展參展商需遵守國安法及23條　未有正面回應會否審查書籍 (16:52)

第34屆香港書展將於7月17至23日在灣仔會展舉行，連同同期的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，3項活動有來自逾30個國家及地區的約760間展商參與，與往年相若。香港貿發局副總裁張淑芬今日（25日）介紹活動時，主動提及參展商需要遵守香港法例，包括《港區國安法》及《維護國家安全條例》。她其後被多次問及會否審查書籍及設立禁書名單，但均未正面回應，只稱規定「好簡單」；又以淫褻物品受規管比喻，指參展商對一眾規定表示理解。

今年書展以「影視文學」為年度主題，場內場外將舉辦超過600項文化活動，包括作家講座及新書推介會。展覽繼續設有「文藝廊」，展出「年度主題推介作家」的著作、劇本手稿、獎項及電影道具等，作家包括李敏、杜國威等。「文藝廊」亦設「焦點導演」及「經典改編影視作品」展區：前者展出著名導演王家衛、《正義迴廊》導演何爵天、《年少日記》導演卓亦謙等6位導演的作品；後者則展出亦舒、李碧華、金庸、倪匡及張愛玲的原著小說，以及相關改編電影的精選短片、海報、電子書及主題曲等，藉此向他們致敬。

張淑芬表示，希望透過廣受歡迎的影視文學主題，讓更多市民及旅客發掘閱讀的樂趣，細味香港影視文學的獨有魅力，為香港發展成中外文化藝術交流中心作出貢獻。她續指，連同同期舉行的香港運動消閒博覽及零食世界，三展將提供適合一家大小、動靜皆宜的夏日活動，推動「香港無處不旅遊」理念。

三展門票明日起於AlipayHK、支付寶、八達通及便利店等不同售票平台發售。成人票價30元，凡於中午12時前在會場入口收費站以八達通付費進場，即可享以10元進場。

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