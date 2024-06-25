涉在巴士椅背寫具煽動意圖字句　男文員還押候訊 (16:00)

被告鍾文傑（29歲，文員）被控於2024年3月23至25日、3月28日至4月21日期間，以及4月27日，在香港出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為，即在公共巴士乘客座位椅背上寫上陳述和公開展示該陳述，意圖引起中國公民、香港居民或在特區的人，對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度產生憎恨或藐視，或對其離叛；引起中國公民、香港居民或在特區的人，對特區的憲制秩序、行政、立法或司法機關的憎恨或藐視，或對其離叛，及或煽惑任何人企圖不循合法途徑，改變中央就特區依法制定的事項，或在特區依法制定的事項。

而2項摧毀或損壞財產罪指，鍾於2024年4月2日及18日在香港公共巴士内，無合法辯解而摧毀或損壞屬於城巴有限公司的乘客座位椅背，意圖摧毀或損壞該財產，或罔顧該財產是否會被摧毀或損壞。