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兩男認刑毀黃家駒墳墓候判　 少年稱因認識劉馬車　 為博掌聲及滿足網民 (14:39)

樂隊Beyond已故主音黃家駒在將軍澳墳場的墓碑遭人破壞，15歲少年涉用鐵槌砸毁墓碑，並潑汽水及塗鴉墓碑，警方拘捕少年和在旁拍片的23歲男子。兩人今日（25日）在觀塘裁判法院承認同一項刑事損壞罪，辯方求情指15歲少年因認識劉馬車等「KOL」而學拍片，為博取掌聲及滿足網民，才愈做愈瘋狂。裁判官聽罷求情，押後判刑至7月16日以替兩被告索取一系列報告，其間兩人須還押。

被告為15歲男學生及冷氣技工葉子滔(23歲)。案情顯示，今年5月19日早上11時許，將軍澳華人永遠墳場的職員接獲舉報，指兩名被告在墳場內形跡可疑，故將兩人截停，並發現黃家駒的墓碑上遺照被砸毁，以及被人用箱頭筆寫上「光頭Bob」、「社會破壞者」及「劉犬」的字眼。職員報案後，警方介入調查。

其後警方發現網上3段影片，顯示首被告向黃家駒的墳墓淋可樂、咬墳墓的花及用鐵槌砸毁墓碑上遺照。警誡下，首被告說他是黃家駒的歌迷，故知道涉案墓碑的位置。他主動聯絡次被告一同外出，並自攜鐵槌及箱頭筆，因想出名才犯案。次被告則指，他出於首被告的請求才為對方拍片。

辯方求情指，首被告患有過度活躍及自閉症，在學校不受歡迎。至兩年前認識劉馬車等人而學拍片，為博取掌聲才行事瘋狂；次被告非主導者，事後深感後悔，惟裁判官指次被告沒有阻止或退出行動，變相同意首被告所為，故兩人罪責分別不大。裁判官押後判刑，為首被告索取更生、勞教、心理及精神科等報告，另為次被告索取勞教所報告。

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