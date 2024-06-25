男警涉掃黃行動向賣淫女中介通風報信　警長稱被告在收隊後表示遺失電話 (14:08)

兩名被告依次為無業孟凡月（33歲）及警員呂偉霖（46歲）。孟承認的6罪包括1項管有非法取得的旅行證件罪，昨日已讀出案情，惟法庭發現案情不支持有關控罪，控方申請修改控罪為盜竊罪。法官今指無證據顯示該證件為旅遊證件，另考慮後拒絕申請，而按照程序需推翻孟的答辯，撤銷該罪定罪。

就次被告涉2022年12月5日妨礙司法公正的案件，承認事實指呂偉霖為現役高級警員，2021年認識孟，2022年駐守尖沙咀警署特別職務隊。警員張俊豪（譯音、下同）供稱，案發當日他與同袍包括被告奉命到尖沙咀美麗都大廈一帶觀察目標人物，被告突然跟他說「我好似畀人查緊」。張問他「做咩畀人查？」，但被告無回應，神情頗嚴肅，翌日眾人進行相同行動。

警長馮家輝指，在12月6日目標人物下樓後同事要求支援，他與另外兩名警長從警署準備步往上址途中見被告正返回警署，聲稱肚痛，但無事先通知他。馮同意做法「唔係咁理想」。馮記得當日無採取拘捕行動，收隊後被告表示遺失了電話和因「屋企有事」申請放4天假，馮安排同事借出後備電話和買電話卡給他，並批准放假申請。

西九重案組警員陳志康則供稱，2022年11月28日到尖沙咀君怡酒店執行掃黃行動，他一路跟蹤一名目標女子到大角咀，女子突然掉頭用普通話警告不要再跟蹤她，否則會報警。