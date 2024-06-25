警長否認拘捕屠龍小隊隊長時施行武力　稱被告曾撲向自己 (13:57)

警長戴明德作供，他案發時隸屬有組織罪案及三合會調查科。2019年12月8日早上6時許，他奉命與隊員前往黃振強位於灣仔展鴻大廈的「安全屋」作拘捕。戴表示，事先知悉黃涉嫌管有爆炸品及槍械，被視作危險人物，故戴與隊員均穿上防彈衣。當時戴在單位外拍門及表明身份，但無人應對，警方其後破門而入，戴率先入屋，見黃撲來時緊抱對方，與另外3名隊員一同制服黃。

代表李家田的大律師林芷瑩於盤問指，黃事後向投訴警察課作出投訴，指他被捕時遭4至5名警員毆打，致下半身受傷，及有警員威逼利誘他招認，並問戴事後是否因為襲擊黃而被調職。戴稱不知道黃投訴他，並指他因晉升為警長才被調職。

代表劉佩凝的大律師馬維騉則問，戴拘捕黃時有否使用警棍或胡椒噴劑。戴否認，指他「純粹用手」及他緊抱黃後雙方一同跌落床上。馬又問，戴有否用頭撞向黃，戴指「冇，因為我都會受傷。」馬指出，如按照戴的說法，便不可能出現黃臉部及臀部的傷勢，戴表示同意。

馬又指，黃被捕後輾轉間被帶到灣仔警署，但在警署內等候逾一個半小時才開始進行錄影會面。戴稱當時正等候使用會見室，加上警方需先為黃掃描指紋及影相才耗時不少。馬問「打十隻手指姆加兩個掌印都要成個半鐘？」戴指「我哋部機器出名慢。」馬指出，要等候進行錄影會面的原因是戴要事先指示黃「一陣講咩，唔好係度投訴，唔合作就睇下今朝點對你」，戴表示沒有。