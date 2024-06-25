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初選案︳被問那被告是「罪行重大」者　控方稱是困難問題 (13:15)

民主派「35+」初選案，罪成45人今（25日）起分批求情。法官問及，控方主張哪些被告列作「罪行重大」、「積極參與者」及「其他參與者」，控方稱是困難的問題。此外，控方庭上引用全國人大常委會法工委的法律書籍，解釋「首要份子」的定義。法官關注，終院已明言不考慮與國安法無關的內地法律，控方要求參考內地法律，是否「走後門」（a backdoor way to lead in）。

控方萬德豪甫開庭表示，串謀控罪為《刑事罪行條例》罪名，根據立法原意，「不完整罪行」及「實質罪行」的刑罰應該一致。萬又指，《港區國安法》旨在懲治危害國安行為，顛覆國家政權可判阻嚇性刑罰。

顛覆國家政權罪設三級刑罰和判刑下限，萬德豪指各人參與同一個串謀計劃，可按參與程度，納入不同級別。法官陳慶偉問，控方認為哪些被告分別應被列作罪行重大、積極參與者及其他參與者。萬回應稱，這條是非常困難的問題。陳官表示，他當然會發問有難度的問題，而戴耀廷一方陳辭指戴是刑罰第三級的其他參與者，追問控方立場。

陳官續稱，相信控方不會接納戴耀廷一方的說法。坐在萬德豪身旁、代表戴的資深大律師黃繼明此時謂看不到有何反對原因。陳官又指，一旦法官對戴以第三級參與程度判刑，預料控方隨即提上訴，戴聞言發笑。

萬引用內地書籍〈《中華人民共和國》刑法釋義及實用指南〉表示，「首要份子」指罪行組織者和領袖，應予重判。法官李運騰問，根據「呂世瑜案」，本港法庭只可以參考與國安法相關的內地法律，控方援引的段落是否套用於所有罪行？萬表示，該書籍能套用於所有罪行，包括危害國安罪行。

經討論後，李官稱國安罪行是銜接香港法律和內地法律的概念，關乎同一國家的安全，「若香港罪行套用一種刑罰，內地套用另一種刑罰，會相當奇怪」。萬補充，中國刑法103條及105條，有分裂國家和顛覆國家政權罪行。

相關字詞﹕編輯推介 民主派初選案 戴耀廷

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