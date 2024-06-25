明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

麥美娟：關愛隊及新一屆區議員表現皆達標　已推嘉許計劃表揚傑出關愛隊 (12:09)

本屆政府成立18區關愛隊，至今共452隊；今屆區議會新增《區議員履職監察制度指引》，當中要求訂下出席率、區議員上任3個月內開設辦事處等。民政及青年事務局長麥美娟在接受香港電台、NowTV及《星島日報》訪問時指，全港關愛隊及新一屆區議員皆達到績效指標（KPI）。

麥美娟表示，全港關愛隊的績效指標皆達標，甚至超標，當局因此推出「關愛隊傑出表現嘉許計劃」以作表揚，評分準則除了計及服務總時數外，也會檢視他們的「好人好事」，預計於今年第4季公布嘉許結果；又指目前正從服務範圍，人手及資源等多方面檢討，例如將部分隊伍整合，或調整服務覆蓋範圍，令關愛隊日後提供的服務更暢順。

她稱，關愛隊過去一年共進行9萬次探訪長者戶或有需要人士；提供約9000次家居支援服務，以及舉辦逾3000項地區活動，亦認為每支關愛隊兩年的資助額為80至120萬元，而成員主要為義工，希望在資源許可下，能夠給予關愛隊更大支援，提供更好服務。

至於新一屆區議會，麥美娟表示，新一屆區議員符合相關績效指標（KPI），例如在公共屋邨開設辦事處，以往至少需時10至18個月，現屆區議員在上任3個月內已完成；當選後以往需要至少半年至9個月才能舉辦首項活動，現時則在宣誓同月內完成，反映區議會效率提高。她透露，區議員的績效指標是以年計，至年底才有結果，不過她一直有監察進度，形容目前全部進度理想；又指至今各區議員仍能按指引要求工作，暫未收過相關投訴。

被問到關愛隊及區議員會否出現資源重疊，麥美娟強調，兩者在資源運用上一向非常清晰，關愛隊只會將政府資助用於社區服務上，而區議員則只用於開設地區辦事處，提供與執行區議會職務相關工作。

相關字詞﹕編輯推介 麥美娟 關愛隊 區議會

上 / 下一篇新聞