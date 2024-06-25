麥美娟：關愛隊及新一屆區議員表現皆達標　已推嘉許計劃表揚傑出關愛隊 (12:09)

麥美娟表示，全港關愛隊的績效指標皆達標，甚至超標，當局因此推出「關愛隊傑出表現嘉許計劃」以作表揚，評分準則除了計及服務總時數外，也會檢視他們的「好人好事」，預計於今年第4季公布嘉許結果；又指目前正從服務範圍，人手及資源等多方面檢討，例如將部分隊伍整合，或調整服務覆蓋範圍，令關愛隊日後提供的服務更暢順。

她稱，關愛隊過去一年共進行9萬次探訪長者戶或有需要人士；提供約9000次家居支援服務，以及舉辦逾3000項地區活動，亦認為每支關愛隊兩年的資助額為80至120萬元，而成員主要為義工，希望在資源許可下，能夠給予關愛隊更大支援，提供更好服務。

至於新一屆區議會，麥美娟表示，新一屆區議員符合相關績效指標（KPI），例如在公共屋邨開設辦事處，以往至少需時10至18個月，現屆區議員在上任3個月內已完成；當選後以往需要至少半年至9個月才能舉辦首項活動，現時則在宣誓同月內完成，反映區議會效率提高。她透露，區議員的績效指標是以年計，至年底才有結果，不過她一直有監察進度，形容目前全部進度理想；又指至今各區議員仍能按指引要求工作，暫未收過相關投訴。

被問到關愛隊及區議員會否出現資源重疊，麥美娟強調，兩者在資源運用上一向非常清晰，關愛隊只會將政府資助用於社區服務上，而區議員則只用於開設地區辦事處，提供與執行區議會職務相關工作。