路政署研東九集運在藍田北加站　以符合市民需要和成本效益 (10:46)

運輸系統全長約7公里，包括約6公里高架橋及1公里隧道，初步有彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東8個站，並預計捷運系統在高架橋上以電池推動。梁少江今早在港台節目《千禧年代》說，現時列車使用充電池的技術已成熟，亦已與消防處等部門聯繫，相信可以克服安全問題，並指當局將會在政府內部及與顧問團隊再作研究，同時會在今年下半年與供應商和營辦商就個別議題，例如消防和供電安排等交流意見。

梁少江指，「鐵路加物業」屬過往慣用及較成熟的方案，當局會參考該模式及檢視其他方案，亦會研究在馬游塘站上蓋是否有空間發展物業。他又表示，已為勘測和設計顧問合約招標，待立法會財委會7月中審批後，隨即批出顧問合約，展開規劃和勘測設計工作，今年下半年亦會邀請運輸系統供應商和營辦商提交意向書。他透露暫時接觸5間公司，將會爭取在2026年進行工程招標、2027年動工，目標於2033年或之前落成。