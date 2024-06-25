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路政署研東九集運在藍田北加站　以符合市民需要和成本效益 (10:46)

立法會工務小組昨就東九龍智慧集體運輸系統勘查及設計通過約2.63億元撥款。路政署鐵路拓展處長梁少江今日（25日）稱，相關顧問團隊將會因應實際情况，研究會否在路線作出微調，甚至在藍田北加站，認為加站既可符合市民需要，也具成本效益。他指，團隊亦會針對彩虹東西延至慈雲山和竹園一帶的建議，進行可行性研究，包括是否需要預留空間供日後再伸延。

運輸系統全長約7公里，包括約6公里高架橋及1公里隧道，初步有彩虹東、馬游塘、寶達、秀茂坪、順安、順利、彩雲和油塘東8個站，並預計捷運系統在高架橋上以電池推動。梁少江今早在港台節目《千禧年代》說，現時列車使用充電池的技術已成熟，亦已與消防處等部門聯繫，相信可以克服安全問題，並指當局將會在政府內部及與顧問團隊再作研究，同時會在今年下半年與供應商和營辦商就個別議題，例如消防和供電安排等交流意見。

梁少江指，「鐵路加物業」屬過往慣用及較成熟的方案，當局會參考該模式及檢視其他方案，亦會研究在馬游塘站上蓋是否有空間發展物業。他又表示，已為勘測和設計顧問合約招標，待立法會財委會7月中審批後，隨即批出顧問合約，展開規劃和勘測設計工作，今年下半年亦會邀請運輸系統供應商和營辦商提交意向書。他透露暫時接觸5間公司，將會爭取在2026年進行工程招標、2027年動工，目標於2033年或之前落成。

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