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李家超稱政制改革非政府優先處理事項　會聚焦發展經濟及改善民生 (10:42)

今屆政府快上任兩周年，特首李家超今早（25日）出席行會前被問到餘下任期的施政重點，他稱，政府已完成《基本法》23條立法及完善地區治理，未來會聚焦全面發展經濟、改善民生，亦會繼續強化香港自身優勢，並把握國家機遇及開拓海外市場，重申政制改革並非今屆政府優先處理的事項。

香港回歸27周年紀念日將至，被問到今年沒有七一遊行，李家超說，市民對不同事情有意見是很正常；又說現時市民表逹意見的渠道很多，相信社會經歷過2019年的「港版顏色革命」後，會珍惜現時安全平穩的局面，認為市民會以喜慶的態度去渡過這個特別日子。他稱，警方會一如概往按實際需要進行治安管理，並慎防過往不好的經歷重現，包括公眾活動被騎劫。他亦稱，回歸27周年是一個值得熱烈慶祝的日子，當日會有多項交通及消費優惠，相信屆時市面會喜氣洋溢。

另外，李家超於開場發言時預告，他將於本周四（27日）率領政府代表團前往廣洲出席第24次粵港合作聯席會議，會議目標是「承先啟後」，總結過去一年的合作成果，並討論未來的合作計劃， 涉及科技創新、金融、醫療衛生、投資貿易互聯互通、跨境交通等。他稱，代表團成員包括政務司長、律政司長、政制及內地事務局長、財經事務及庫務局長、環境及生態局長、醫務衛生局長、運輸及物流局長、創新科技及工業局長及相關政府官員。

相關字詞﹕編輯推介 李家超 七一

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