初選案︳戴耀廷區諾軒等首批被告今起求情　有市民通宵達旦輪候旁聽 (09:27)

本報記者今早凌晨約4時許到達西九龍裁判法院，凌晨約5時現場有約10人排隊，而上月該案裁決時，同一時段已有約50人等候；今早直至約7時，陸續有約40多人加入隊伍，至近8時隊伍有逾70人，當中在隊伍中間位置的市民未有回應詢問，大多戴口罩、帽，甚至以雨衣遮蓋頭部，有在公眾席的市民表示，他們是「排隊黨」。另外，駐守的警員亦由2名增加至數十名。

《維護國家安全條例》下首案被捕人士之一李盈姿，昨夜約11時已開始排隊，她說最後陳述的階段有機會讓被告表述自己的理念，到時法律如何被利用會「有公論」。至於有甚麼說話想對今日求情的5人說，她指外面有不少人有相同理念及支持他們，她又說曾探訪還押中的戴耀廷，形容戴的狀態不錯，「他鼓舞我們多過我們來支持他」。

排隊伍首位、人稱「姨婆」的70歲婆婆於法院外通宵排隊，她說自己昨早旁聽另一案件後未有回家，昨晚約6時已經開始排隊。被問到為何會如此關注案件，她稱認為戴耀廷等被告無錯，又表示她「支持好人」，希望可聽到戴耀廷在庭上發言，但認為「畀唔畀佢講都成問題」。

排在隊伍後方的Zoe說特意來支持戴耀廷，認同他的行為是「以愛與和平做出發的」，並非想煽動任何人，認為戴表達了一些其認為可行的方案，但留有很大的空間予其他人參與，會期待他在庭上再陳述理念。被問到如何看待餘下四位被告，她說「有聽過某些人的表達，是令我有點意外」，甚至感到有些失望，「可能他們都有很多考慮」。

前立法會議員邵家臻今早約8時到法院，他表示案中被告由被捕起，他便一直陪伴，到求情的環節亦「沒有理由不在」，希望被告們知道「其實都有很多人在不同的崗位關心」，不會預設他們求情時會說甚麼內容，「只是想讓他們見一下我們，聽到他們的聲音，這樣就很好了」。他又表示戴耀廷已適應獄中生活，有規律時間去讀報紙、讀書、寫作、祈禱以及靈修，同時亦令他感到心靈平靜。