政府文創處與三內企合作 發展具國家文化特色的香港文創產品 (18:04)

3個文創品牌為國博（北京）文化發展產業有限公司、廣州鈦錸數科文化旅遊有限公司，及長城文創（北京）文化有限公司，將推進文創處與相關內地文創品牌在市場發展、推廣及交流方面的合作市場發展、推廣及交流方面的合作，並鼓勵香港品牌創作更多兼具中國國家博物館、故宮博物院、長城文化及香港特色的文創產品。

楊潤雄說，今日的啓動禮是香港文創產業發展一個重要的里程碑，標誌着文創處將負起新使命，在香港營造更好的環境，並以產業導向為原則，進一步推動文化藝術和創意業界產業化發展。他稱文創處會持續發掘適合且具潛力的項目，推動跨界別、跨文化藝術領域的內容應用，並加強對產業在內容流通的支援、促進創造和生產文化知識產權，並發掘更多商機和商業化機會。

文創產業專員曾昭學表示，「創意香港」較著重培育人才，文化產業方面只能夠配合開放市場，改組成文創處後可透過一系列支援將整個文創產業向前推進，「唔係嗰啲簡單措施就可以做到」。

他又指，荷李活電影會有相關知識產權產品，但在香港的相關產品則是分工合作形式，正商討成立機制，「拍電影嘅時候已經開始研究點樣做啲產品出嚟，遊戲、公仔等等」，下一步會嘗試數個項目。